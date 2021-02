Česko volí krajní řešení, žaluje Polsko kvůli rozšiřování těžby v dole Turów

19:33

Česko podalo k Soudnímu dvoru EU žalobu na Polsko kvůli rozšiřování těžby v hnědouhelném dole Turów. Oznámilo to ministerstvo životního prostředí. Praha vytýká Varšavě to, že v souvislosti s rozšířením těžby porušila unijní právo, součástí žaloby je také žádost o zastavení těžby uhlí v dole do doby, než unijní soud rozhodne.