Česko vymění ambasadora na Ukrajině, Kyjev vlastního v Praze stále nemá

Informoval o tom Deník N s odvoláním na vysoce postavený zdroj, který je do výběru velvyslanců zapojen.

Pech je velvyslancem v Kodani od srpna 2017. V minulosti stejný post zastával ve Finsku, Estonsku, Rumunsku, Moldavsku a v Litvě. Byl také například ředitelem několika odborů na ministerstvu zahraničí. Další zdroj z vysoké diplomacie pro Deník N dodal, že by Pech mohl své místo v Kyjevě převzít v říjnu.

Matula v Kyjevě působí od ledna 2017. Předtím byl také například velvyslancem v Ázerbájdžánu, v 90. letech byl velvyslaneckým tajemníkem na ambasádě v Moskvě, v letech 2001 až 2006 pracoval v Rusku jako zástupce velvyslance.

V Česku není obsazeno místo ukrajinského velvyslance déle než rok poté, co se poslední velvyslanec v České republice Jevhen Perebyjnis přesunul na post náměstka ukrajinského ministra zahraničí. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) řekl v neděli v pořadu Partie na CNN Prima News, že Česko usiluje o to, aby měla Ukrajina v Praze co nejdříve plnohodnotného velvyslance.