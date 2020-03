Většina Čechů je s fungováním demokracie u nás spokojena, říká průzkum

Průzkum CVVM ukazuje, že se hodnocení spokojenosti s fungováním demokracie v České republice liší podle toho, jak dotázaní hodnotí vlastní životní úroveň. Ti, kteří ji pokládají za dobrou, jsou s fungováním demokracie u nás většinově spokojeni (69 procent). Kromě nich vyjádřili spokojenost i lidé s vysokoškolským vzděláním, lidé spokojení s politickou situací, respondenti hlásící se k politické pravici či pravému středu a voliči ANO.

Podle CVVM naopak lidé, kteří svou životní úroveň vnímají jako špatnou, ve většině případů (59 procent) s fungováním demokracie v Česku spokojení nejsou.

Nespokojenost s tím, jak v naší zemi funguje demokracie, častěji vyjádřili i oslovení, kteří jsou na škále politické orientace nalevo, respondenti se základním vzděláním, ti, co nedůvěřují vládě, voliči KSČM a Trikolóry a respondenti, kteří by se případných voleb do Poslanecké sněmovny „rozhodně nezúčastnili“.



Z průzkumu dále vyplývá, že více než polovina (53 procent) českých občanů vnímá demokracii jako nejlepší možný způsob vlády. Vláda lidu má nejvíce zastánců mezi občany ve věku od 30 do 44 let a dotázanými s vysokoškolským vzděláním.

Většina (79 procent) se pak domnívá, že je nepravděpodobné, že by byl v příštích pěti letech rozpuštěn parlament a zrušeny politické strany. S takovými kroky by souhlasila necelá čtvrtina (24 procent). Proti nim by se postavily více než tři pětiny (61 procent) obyvatel ČR starších 15 let.

(Ne)souhlas s rozpuštěním parlamentu a zrušením politických stran (v procentech) rozhodně souhlasil 6

spíše souhlasil 18

spíše nesouhlasil 31 rozhodně nesouhlasil 30 neví 15 souhlas/nesouhlas 24/61

24/61

K autoritativní formě vlády by byla nakloněna více než čtvrtina (29 procent) oslovených. Tento postoj převládá zejména u lidí nad šedesát let, důchodců a nezaměstnaných. Dalších asi patnáct procent povaha režimu vlády v Česku nezajímá.