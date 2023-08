Hrad platil exkancléři Mynářovi spor se Stehlíkovou. Zavedený postup, hájí se

„Ve chvíli, kdy tam je Zeman, Mynář, Nejedlý, tak nevíme, jestli rozhoduje Zeman, čínská ambasáda nebo Putin. Ta bezpečností hrozba je ztráta suverenity republiky. Ani Rasputin neovládal Mikuláše II. tak, jak Mynář s Nejedlým ovládají prezidenta Zemana. Vlastně vybudovali rusko-čínskou buňku na Hradě...,“ pronesla lékařka a bývalá ministryně Džamila Stehlíková v pořadu České televize.

Server iRozhlas.cz nyní upozornil, že právě daná slova Stehlíkové vedla na jaře loňského roku až k trestnímu oznámení. Jak současně server upozornil, trestní oznámení sice podala skrze Zemanova advokáta Marka Nespalu prezidentská kancelář, sama ale jako poškozená v případu nefiguruje. Jediným poškozeným, kterého policie připustila, je Vratislav Mynář.

„Právní zastoupení zaniklo“

„Tam se jednalo o to, že (Džamila Stehlíková, pozn. red.) inženýra Mynáře obvinila z konkrétních trestných činů – vyzvědačství, účasti na teroristické skupině, přisvojení si úřadu, vraždy... proto jsme podávali trestní oznámení za křivé obvinění a pomluvu,“ vysvětlil pro iRozhlas.cz advokát Marek Nespala.

Podle serveru Nespala jezdil na Hrad na pravidelné schůzky a připravoval Mynáře na podání vysvětlení na policii, kde ho i zastupoval. A sepisoval taky stížnosti proti rozhodnutí policie o odložení věci.

Půlroční spor se Stehlíkovou nakonec Hrad vyšel na 251 165 korun. Redakce iDNES.cz oslovila samotného Mynáře, proč si spor neplatil sám. „Jednalo se o zavedený postup poskytování právní pomoci zaměstnancům KPR (Kancelář prezidenta republiky, pozn. red.) ve věcech přímo souvisejících s výkonem jejich pracovní činnosti pro KPR v rámci externí specializované právní služby,“ uvedl pro iDNES.cz Mynář a současně dodal:

„Pan Nespala spis předal současnému vedení KRP k archivaci a tudíž právní zastoupení zaniklo.“

Hrad by měl požadovat vrácení peněz

Otázku, zda jde ve skutečnosti o spor prezidentské kanceláře, nebo pouze kancléře Vratislava Mynáře, zodpovídají sami policisté ve svém usnesení o odložení věci, upozornil dále iRozhlas.cz.

„Obsahem trestního oznámení bylo jednání prověřované Džamily Stehlíkové, popsané ve výrokové části tohoto usnesení, kterým měla být způsobena újma poškozenému Vratislavu Mynářovi,“ píše se v dokumentu, kde je také zmínka o tom, že prezidentská kancelář je pouhým oznamovatelem.

Náměstkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4 Ivana Jindrová podle serveru uvedla, že výroky Stehlíkové hodnotí činnost výhradně osoby Mynáře a nikoli Kanceláře prezidenta republiky. Jindrová současně podotkla, že křivého obvinění a pomluvy se není možné vůči úřadu – tedy ani KPR – právně dopustit.

Bývalá ministryně pro lidská práva a kandidátka za TOP 09 Džamila Stehlíková hostem pořadu Rozstřel. (4. října 2017)

Podle právníka protikorupční organizace Transparency International Petra Leyera by se současné vedení hradní kanceláře proti tomuto přístupu mohlo bránit a požadovat vrácení peněz. Otázkou ale je, nakolik by se to Hradu vyplatilo.

Současná hradní kancléřka Jana Vohralíková pro iRozhlas.cz uvedla, že Hrad se případem skutečně zabývá, zatím k němu ale nemá stanovisko.

K trestnému činu nedošlo

V pořadu Stehlíková pronesla i další věty, které označují Mynáře za „hlavu teroristické organizace, která je navázaná na Rusko“. „...jako Mynář s Nejedlým ovládají Zemana. Vlastně vybudovali rusko-čínskou buňku na Hradě, kdy nejenom vynášejí tajné dokumenty do Moskvy“.

Proti všem těmto výrokům se exkancléř vymezil při podání vysvětlení přímo na policii. Podle policie ovšem k trestnému činu nedošlo.

„Dle názoru policejního orgánu prověřovaná (Džamila Stehlíková, pozn. red.) prezentovala své názory v předmětném televizním pořadu ne zcela vhodnou formou argumentace. V tomto kontextu je však nutno přihlédnout k judikatuře, kdy osoby veřejně činné, kterým osoba poškozeného Vratislava Mynáře nepochybně je (v té době byl ještě kancléřem, pozn. red.), musí být připraveny a schopny snést určitou míru hodnocení či kritiky své činnosti, a to i pokud se jedná o hodnocení velmi vyhraněné, nadsazení a osobně zaujaté,“ stojí podle iRozhlas.cz v usnesení.