Jednala jsem ve veřejném zájmu, odpověděla Džamila Stehlíková Hradu

„Přispěla jsem do veřejné debaty. Ohledně zdraví Miloše Zemana jsem informovala ve veřejném zájmu. Nevidím důvod, proč bych měla za příspěvek do veřejné debaty platit milion korun. Každý z nás může přispět do veřejné debaty.“ sdělila redakci iDNES.cz Stehlíková. Potvrdila také, že je připravena se bránit patřičnými soudními prostředky.

Hlavním důvodem, proč Stehlíková komentovala zdravotní stav prezidenta byla podle zprávy jejího advokáta neochota okolí hlavy státu informovat o jeho zdraví a mlžení o jeho stavu.

„V důsledku nedostatku oficiálních informací a záměrného mlžení ohledně zdravotního stavu prezidenta republiky bohužel zaplnily veřejný diskurz nejrůznější spekulace, kdy se k věci vyjadřovali častokrát lidé bez jakéhokoliv odborného zázemí,“ uvádí odpověď advokáta, kterou v celém znění zveřejnily Seznam Zprávy.

„Byla to právě výše zmíněná situace, která moji klientku přinutila formulovat na základě víceméně veřejných zdrojů informací a na základě svých letitých zkušeností psychiatra a odborníka na léčbu závislosti na alkoholu erudované závěry o pravděpodobném zdravotním stavu prezidenta Ing. Miloše Zemana.“

Lékařka dosud nepochybuje o správnosti svých tvrzení, a tvrdí, že jí za pravdu dávají i jiní odborníci. Například člen tehdejšího prezidentova lékařského konzilia prof. MUDr. Pavla Pafka, který znal kompletní zdravotní dokumentace Ing. Miloše Zemana. Pafka také který veřejně potvrdil, že prezident republiky trpí chronickým jaterním onemocněním, které nejde vyléčit a připustil, že se jedná o cirhózu.