Číňané pronikají do českých firem. Startupy narážejí na „falešné ajťáky“

Když tuzemské IT společnosti a startupy hledají zaměstnance na specializované pozice programátorů, často zaměstnají cizince, který pak pracuje na dálku. V prostředí informačních technologií je to běžné. České firmy se však v poslední době setkávají s pozoruhodným fenoménem: zájemci o práci, kteří by měli podle dokladů, které budoucímu zaměstnavateli poskytli, sedět u počítače někde v Evropě, jsou ve skutečnosti Číňané.

Klubko stovek linkedinových profilů se pak sbíhá do dvoumilionového čínského města Dandong nedaleko hranice mezi Čínou a Severní Koreou. V tomto městě je mimo jiné základna čínské armády.