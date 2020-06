Babiš chce rychleji odložit roušky, potvrdil výši odměn pro zdravotníky

12:15 , aktualizováno 12:15

Premiér Andrej Babiš je pro to, aby lidé co nejdříve mohli přestat nosit roušky. „Budu nejraději, když už ty roušky nebudeme nosit a když se to všechno zrychlí,“ uvedl předseda vlády a hnutí ANO ve svém pravidelném souhrnu týdne Čau, lidi. Mluvil také o tom, jakou výši odměn dostanou zdravotníci v první linii kvůli boji proti covid-19.