Důchodová novela vytváří nerovnost, tvrdí ANO a obrací se na Ústavní soud

Hnutí ANO vadí, že v legislativním procesu vypadlo klíčové přechodné období dlouhé 13 měsíců. „Výsledné znění novely se zásadně liší od toho, které schválila vláda a které přechodnou lhůtu obsahovalo. Došlo tak k okamžité změně podmínek pro odchod do předčasného důchodu bez stanovení adekvátního přechodného období,“ píše ANO. Vznikla zásadní nerovnost mezi lidmi narozenými do 30. září a od 1. října, kteří po účinnosti novely náhle ztratili nárok, ačkoliv předtím podmínky před tímto datem splnili.

Porušení demokratických principů a jednacího řádu Sněmovny spatřuje ANO také ve stanovení pevného času hlasování. „V okamžiku ukončení rozpravy bylo stále přihlášeno do rozpravy 36 poslanců, z toho dva poslanci s faktickou poznámkou a 34 poslanců s příspěvkem do rozpravy,“ uvedlo hnutí. V demokratickém právním státu podle ANO musí mít menšina možnost vyjádřit své stanovisko, účastnit se diskuse a plnit tak svou kontrolní roli vůči vládnoucí většině.

K postupu vlády měl výhrady i prezident Petr Pavel. Poukazoval mimo jiné na to, že nový model mimořádné valorizace bude dražší než dosavadní. Měl i výhrady k zavedení změn bez přechodného období. Vládě také vytkl to, že nevedla intenzivní informační kampaň o plánovaných úpravách, aby se na ně lidé mohli připravit. Normu podepsal 1. září, nová pravidla tak byla zavedena o měsíc později, než si vláda přála.

Novela zpomaluje valorizace a zpřísňuje předčasné penze. Cílem je zbrzdit zadlužování a růst výdajů. Zákon zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení předčasného důchodu, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části do řádného důchodového věku. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vláda a jeho úřad už na jaře avizovaly hlavní parametry změn.