Letošní 17. srpen si bude pan Amir s rodinou pamatovat navždy. Byl to den, kdy jim jediný telefonát změnil celý život. Zatímco Amir jako vysoko postavený akademik dostával pokyny, aby se v případě zájmu s rodinou dostavil do půl hodiny na letiště k evakuaci, chystala jeho paní oběd. „Rozhodnutí padlo během několika minut,“ přibližuje svůj odchod z vlasti. To už se k městu blížil Tálibán.