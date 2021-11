Nejsem Čech, ale v Praze se cítím jako doma, říká americký novinář v Rozstřelu

V 80. letech, po absolvování východoevropských studií na Columbia University v New Yorku Baker nastoupil do agentury Business International, která sbírala informace o podnikatelském prostředí ve východním bloku. Agentura sídlila ve Vídni a Baker měl mít původně na starosti Německou demokratickou republiku, protože uměl německy. Místo toho mu však na stole přistál jiný úkol – Československo.

V průběhu druhé poloviny 80. let tak mladý novinář často cestoval po zemích východní Evropy a zažil tu věci, které nejenže nepotkaly mnoho Američanů, ale vlastně ani tehdejších obyvatel Československo.

Ve své knize Čas proměn, kterou mu letos vydal Albatros, vzpomíná například na svou předlistopadovou návštěvu JZD Slušovice či na svého tlumočníka a spolupracovníka Arnolda, o němž se až o mnoho let později dozvěděl, že byl spolupracovníkem komunistické Státní bezpečnosti.



Mark Baker, který pochází z Ohia, se po pádu železné opony do Československa vrátil a podílel se na založení anglicky psaných novin The Prague Post. V první polovině 90. let si také s přáteli otevřel knihkupectví a kavárnu The Globe, která měla podle jeho slov jedinou nevýhodu, kterou byla poloha v pražských Holešovicích.

„Tehdy to bylo úplně mimo centrum, což je z dnešního pohledu samozřejmě zábavné, ale turisté měli problém najít i Karlův most, natož cestu do Holešovic,“ vzpomíná Baker a připouští, že jeho kavárna byla první vlaštovkou ke vzniku popularity dnešních Holešovic považovaných za módní uměleckou čtvrť.

Baker pak Prahu na několik let opustil a v New Yorku pracoval jako novinář v agentuře Bloomberg. Po Praze se mu však stýskalo, a tak se v roce 1997 vrátil. Na sedm let zakotvil v Rádiu Svobodná Evropa, ale ani u toho nezůstal a postavil se na vlastní nohy jako autor cestovatelských průvodců.

Dnes má na svém kontě více než tři desítky bedekrů napsaných při cestách po zemích východní Evropy a nadále žije v Praze, přestože do rodného Ohia se stále vrací. „Jsem Američan a potřebuju být občas v Americe, abych cítil své americké já,“ vysvětluje. Jeho základnou jsou dnes pražské Dejvice, které opustit hned tak nehodlá.