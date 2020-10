„Jazyk do růžové dírky“. Muži z dokumentu V síti potvrdil soud podmínku

Vysokoškolsky vzdělaný IT konzultant oslovil herečku Terezu Těžkou v listopadu 2018 na sociální síti Skype. Štáb režisérů Víta Klusáka a Barbory Chalupové tehdy natáčel dokument o sexuálních predátorech, kteří na internetu kontaktují nezletilé dívky.

Herečka Romanovi B. řekla, že jí je 12 let. Ten pak opakovaně žádal, aby mu poslala fotografii svých prsou. „Chtěl bych ti vyhrnout tričko, abych viděl tvá krásná ňadra, při tom bych tě položil na postel a začal bych ti je hladit a líbat,“ sděloval domnělé dvanáctileté Míše.

Třetí den, kdy spolu komunikovali, napsal, že by jí chtěl jazykem dráždit genitálie. „Zastavil bych se u tvé krásné sladké, mladé růžové dírky a můj jazyk by do ní pomalu vklouzl, zatímco bych jednou rukou svíral tvé stehno a druhou hladil tvá ňadra a bradavky.“ Vzápětí jí poslal fotografii ztopořeného penisu.

Herečku opakovaně žádal, aby mazala historii zpráv. Také ji lákal do cukrárny na „vánoční dortík a trochu horké čokolády“. Setkání pod dohledem kamer proběhlo 6. ledna 2019 v kavárně v Praze 7.

Tam Roman B. pokračoval v sexuálních návrzích. Dívce řekl, že by jí chtěl „šahat na klitoris a masírovat ho“. Ujišťoval ji, že to nebolí a že jí to bude příjemné. Na dotaz, co by měla dělat ona, odpověděl, že by se mohla dotýkat jeho penisu.

Schůzka skončila, když herečka podle stanoveného scénáře oznámila, že se na místo dostaví její otec. Roman B. ji později žádal o fotku z vany a pokoušel se o další setkání, ke kterému již nedošlo.

Policie následně zjistila, že v období od března do května 2019 komunikoval podobným způsobem na Facebooku se skutečnou třináctiletou dívkou. Ta mu na jeho žádosti poslala fotografii odhalených genitálií, on jí zase nejméně čtyři fotky svého ztopořeného penisu. Při následném chatování navrhoval, že by mohl ejakulovat do jejích úst.



Trailer k dokumentu V síti:

Nelze to bagatelizovat, míní soud

„Hodně toho lituji a uvědomuji si vážnost následků. Už to v životě neudělám,“ tvrdí obžalovaný muž. Dnes se u odvolacího soudu pokoušel dosáhnout zrušení osmnáctiměsíční podmínky. Žádal o takzvaný odklon, tedy podmíněné zastavení trestního stíhání, aby neměl záznam v rejstříku trestů. Byl ochoten přijmout dlouhou zkušební dobu.



Jeho obhájkyně zdůraznila, že se k nezákonnému jednání doznal, poslal na konto obětí trestných činů 45 tisíc korun, pečuje o postižené rodiče a po zveřejnění filmu přišel v IT firmě o práci. Dodnes ji nemůže sehnat.



Upozornila, že jejího klienta, ač má ve filmu rozrastrovanou tvář, poznaly desítky lidí. Poté, co o jeho trestním stíhaní informovala média, se psychicky zhroutil. Podle znalců netrpí žádnou sexuální deviací. Muž sám od sebe vyhledal terapeuta.



Státní zástupkyně s podmíněným zastavením trestního stíhání nesouhlasila a navrhla odvolání Romana B. zamítnout. Senát se poradil a dospěl ke stejnému závěru.



„Odklon by byl bagatelizací této trestné činnosti. Jde o dva velmi intenzivní skutky ve směru sexuálního 'kažení' nezletilých, o dosti brutální svádění k sexuálním praktikám, čímž se skutečně narušuje jejich vývoj. Obžalovaný je zralý dospělý muž, který postupoval poměrně rafinovaným způsobem. Jde o závažnou trestnou činnost,“ vysvětlil předseda senátu Jan Kareš.

Doplnil, že s kolegy zvažovali, zda Romanovi B. zmírnit tříletou zkušební dobu, kterou mu uložil obvodní soud. Dospěli však k závěru, že odpovídá nejzávažnějšímu z přečinů, kterých se dopustil, a sice zneužití dítěte k výrobě pornografie, kde je sazba od jednoho do pěti let vězení.

Pokud Roman B. nepovede v následujících třech letech řádný život, stráví za mřížemi 18 měsíců.



Podmínky a sexuální léčení

Podle dostupných informací jde o čtvrtý trest, který v souvislosti s filmovým dokumentem padl. I ve třech předchozích případech skončilo stíhání podmínkou.



Zřejmě prvním potrestaným byl Marek V., který dostal loni v prosinci u Obvodního soudu pro Prahu 3 za navazování nedovolených kontaktů s dítětem deset měsíců vězení. Výkon trestu mu soud podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání tří let. Vydaný trestní příkaz je pravomocný od konce ledna.



Další ze stíhaných, Matouš K., byl v srpnu pravomocně odsouzen ke čtrnácti měsícům vězení s odkladem na tři roky. Soud mu zároveň uložil ochranné sexuologické léčení v ambulantní formě. „Bude na obžalovaném, aby během středně dlouhé zkušební doby svým chováním a způsobem života prokázal, že se jednalo o exces, že se skutečně napravil a že bezprostředního výkonu trestu není třeba,“ napsal do rozhodnutí, které má redakce iDNES.cz k dispozici, předseda odvolacího senátu Tomáš Kubovec.

Romana T. potrestal Obvodní soud pro Prahu 7 začátkem září podmíněně patnácti měsíci vězení se zkušební dobou v trvání 40 měsíců. I on se má ambulantně léčit u sexuologa. „Rozsudek zdejšího soudu dosud nenabyl právní moci,“ zdůraznila mluvčí soudu Tereza Leskovjanová.



Vyšetřování dalších případů buď policie ještě neuzavřela, nebo je soudy teprve projednají.



Agresivní Sneeky

Minulý měsíc podalo státní zastupitelství k Městskému soudu v Praze obžalobu na nejagresivnějšího z natočených mužů vystupujícího pod přezdívkou Sneeky. Policie ho viní ze sexuálního nátlaku, navazování nedovoleného kontaktu s dítětem a šíření pornografie. Hrozí mu až dvanáct let vězení.



Sneeky na záběru z dokumentu V síti

Herečka Tereza Těžká pro server iROZHLAS.cz popsala, že Sneeky zprvu vystupoval přátelsky a štábu se zdál pro dokument nezajímavý. Záhy ale radikálně změnil chování a „z ničeho nic přešel do extrému“.



Druhý den poslal figurantce zoofilní porno a když z ní následně vylákal nahé fotografie (šlo o fotomontáž), zveřejnil je na internetu. Vyhrožoval, že dívku znásilní, nebo si na to někoho najme. Obchodoval s jejími fotkami a nutil ji, aby vlastní pornografické snímky prodávala.



Na schůzce, která proběhla loni v únoru, mu měla předat peníze. Herečka v závěru vypadla z role, muži vyčetla jeho chování, naštvaně mu chrstla do tváře malinovku a odešla.