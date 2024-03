Zřejmě je všechno jinak, prohlásil o případu vraždy ve Slopném obhájce

Soud však ani tentokrát o obnovení případu nerozhodl a další jednání nařídil na 4. dubna. Obnovy procesu se muži v uplynulých letech domáhali několikrát, nicméně bez úspěchu. Teď zpochybnili hodnověrnost některých svědků. Rok a půl se případem zabývaly reportérky serveru Seznam Zprávy, které mimo jiné ukázaly na špatnou práci tehdejšího státního zástupce Leo Foltýna.

„Z usnesení okresního státního zastupitelství v Karviné vyplynulo, že dlouho popíraná komunikace pana doktora Foltýna ve prospěch svědka, který svědčí v této trestní věci, skutečně existuje. Je zvláštní, pokud dochází k tomu, že státní zástupce ve zdejší trestní věci, kde měl svědek svědčit, se snaží dosáhnout toho, aby to dobře dopadlo pro tohoto svědka v jiné trestní věci. Tuto komunikaci všichni popírali, ale zřejmě je všechno jinak,“ naznačil Robert Cholenský, obhájce odsouzeného Davida Šimona.

Právě svědky, na základě jejichž výpovědi poslal soud oba muže v roce 2014 do vězení a udělil jim výjimečné tresty, soudce Pavel Dvorský během pondělního líčení předvolal.

Při minulém jednání vypovídal muž, který byl v minulosti se Straňákem ve vazbě. Údajně mu tehdy řekl, že ve Slopném chystali loupež, která se ale prý „zvrtla“. To také řekl v roce 2014 soudu. Podle zjištění novinářek si ale touto výpovědí měl „koupit“ propustku z vězení. Na tajně pořízené nahrávce jim to potvrdil jeho bratranec, který se Straňákem také seděl ve vazbě. Dnes to ale popřel.

„Co jsem vypovídal u soudu v roce 2014, je pravda. Když jsem novinářky viděl, byl jsem v šoku. Řekl jsem jim, ať si vypnou mobily, a říkal jsem jim nesmysly. Nechtěl jsem je vyhodit, ale poškádlit, nebyla to výpověď před soudem ani na policii,“ vypověděl muž, který se se Straňákem také potkal ve vazbě. „Prostě nic z toho není pravda, co jsem jim říkal, že jsem dostal nabídku, abych svědčil u soudu, že pak budu propuštěn. Bratrance jsem se ptal u piva, jestli se mu Straňák přiznal, on mi říkal, že jo, že to udělal,“ doplnil.

Straňák v pondělí u soudu řekl, že svědek lhal, a že není pravda, že by se mu někdy k vraždě přiznal. „Z nahrávky novinářek je jasně patrné, že jsem se nikdy k ničemu nepřiznal. Jsem ve vězení neprávem. Byl jsem právem osm a půl roku, za to zlatnictví, to jsem udělal, ale vraždu ne, kdyby ano, doznal bych se,“ prohlásil.

„Já se nemám k čemu vyjádřit, nemám s tím nic společného. Nic jsem nespáchal, za tím si stojím. A nevím, jaké výhody tady pán obdržel, to se ve výkonu trestu děje,“ konstatoval směrem ke svědkovi Šimon.

U soudu vypovídal prostřednictvím videokonference také kněz, na kterého se svědek v roce 2014 obrátil s žádostí o radu, zda má jít svědčit k soudu, když ví něco vážného. „Když jsem se ptal, řekl jen, že se mu jeden spoluvězeň přiznal, ale dál jsme to nerozebírali, a nevím, o co šlo. Teprve zpětně mohu dedukovat, že se to mohlo týkat vraždy ve Slopném,“ prohlásil.

Stopy novinářek směřují ke slovenské mafii

Poprvé stáli oba muži před soudem v srpnu 2013, naposledy v dubnu o rok později. Tehdy bylo Straňákovi čtyřiadvacet let, Šimonovi dvaadvacet. Podle tehdejší obžaloby zemřel sedmasedmdesátiletý senior trýznivou smrtí. Muži ho škrtili, bili a kopali po celém těle a také mu kovovým předmětem, zřejmě plynovou pistolí, zasadili asi tři desítky ran do hlavy. Utrpěl závažná zranění, například zlomeniny lebeční kosti, otok mozku či krvácení do mozku, kterým na místě podlehl. Mladíci si z domu údajně odnesli asi tři tisíce korun a šperky v hodnotě asi čtrnáct tisíc.

Podle reportérek serveru Seznam Zprávy je v případu řada nejasností a nových důkazů, které svědčí ve prospěch obou odsouzených mužů.

„S kolegyní si stojíme za tím, že soud tento případ otevřít musí. Už jen kvůli tomu, aby se zjistilo, kdo skutečně Miroslava Sedláře zavraždil. Protože naše zjištění ukazují jiným směrem, tedy na slovenskou mafii, pro kterou tento muž upravoval zbraně,“ upozornila na minulém soudním jednání novinářka ze Seznam Zpráv Adéla Jelínková.

Na nesrovnalosti poukazoval také obhájce Cholenský, který zastupuje Davida Šimona. Zdůraznil, že obvinění od začátku uváděli, že se v době vraždy neznali a že jsou na to také důkazy. Mluvil také o pachové identifikaci, která v tomto případu sehrála poměrně důležitou roli. „Policie postupovala podle vědecky vyvráceného postupu,“ konstatoval.

Už samotné vyšetřování případu nebylo zcela standardní. Mrtvého seniora s rozbitou hlavou našli příbuzní, kteří si mysleli, že upadl a zranil se sám. Na násilné úmrtí neupozornila ani přivolaná lékařka záchranné služby. Teprve po několika dnech kontaktovali policisty olomoučtí lékaři, kteří při pitvě objevili znaky násilí.

Straňáka se Šimonem také nejdříve zlínský soudce Radomír Koudela zcela zprostil obžaloby pro nedostatek důkazů, pak se tehdejší žalobce Leo Foltýn odvolal a Vrchní soud v Olomouci verdikt zrušil. Následně zlínský krajský soud a stejný soudce vynesl odsuzující rozsudek, protože se objevili již zmínění svědci, kteří vinu mužů potvrdili.

Obžalovaní se následně odvolali, vrchní soud znovu případ vrátil a krajský soud pak definitivně v dubnu 2014 rozsudek potvrdil a výjimečný trest delší než dvacet let uložil podruhé.