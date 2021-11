Zlínské školy používají PCR testy, falešně pozitivní vrátí dříve do lavic

Když ukáže antigenní test dvě čárky, znamená to pro školáky i jejich rodiče několik dnů komplikací. Dítě je potřeba objednat na PCR test a počkat na jeho vyhodnocení. Když je negativní, žáci mohou zpět do lavic, mezitím už ale ztratili v průměru čtyři dny výuky. Zlín proto rozvezl PCR testy přímo do škol.