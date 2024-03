Zákazníci ve Zlíně vrátili za pět měsíců 14 tisíc PET lahví a plechovek

„Výsledky první fáze projektu výrazně předčily naše očekávání. Od zavedení testovacího provozu zpětného odběru PET lahví a plechovek jsme do konce února 2024 vybrali bezmála 370 tisíc kusů obalů,“ uvedla Renata Maierl, která má ve firmě na starosti komunikaci.

Číslo se však týká všech šesti prodejen, kde tato služba funguje. Někde je to už od loňského února. Ve Zlíně se zatím vybralo asi čtrnáct tisíc plastových a plechových nápojových obalů.

Kaufland umístil na Čepkově lahvomat, který funguje stejně jako stroj na výběr skleněných zálohovaných lahví. Lidé do něho vhodí lahve a pak dostanou lístek, jenž jim poslouží jako sleva při nákupu v supermarketu. „Slevy se mění každý měsíc a jsou na vybraný sortiment,“ popsala Maierl.

Podmínkou je, že zákazník musí vrátit nejméně šest PET lahví a plechovek. „Od zákazníků máme velmi pozitivní ohlasy. Naše zkušenosti ukazují, že jich velká část vrací obaly i bez využití slevy na vybraný druh sortimentu,“ řekla Maierl.

Stát argumentuje při zavedení zálohování těchto obalů i udržitelností. A i ve Zlíně jde vidět, že je to důležité téma. „Cílem pilotního projektu je podpořit myšlenku zavedení zálohového systému v České republice,“ zdůraznila mluvčí Kauflandu.

Města v tom vidí rizika

Řada starostů měst a obcí se však staví proti zavedení tohoto systému. Nejčastěji proto, že už investovali hodně peněz do třídění odpadu. Zlínský primátor Jiří Korec upozornil, že při třídění odpadu je nejvíce poptávanou surovinou právě PET, tedy polyethylentereftalát.

„Ve chvíli, kdy ho vytáhneme z tříděného odpadu, tak náklady na třídění zůstanou stejné, ne-li vyšší, ale zároveň bude zrušena příjmová položka z prodeje PET,“ uvedl Korec.

Může to vést k tomu, že samosprávy budou nucené opět zvyšovat poplatek za sběr a svoz odpadu. Navíc technické služby, které plasty zpracovávaly, by přišly o zakázku. Občané v Česku vytřídí osm z deseti PET lahví, ale stát chce zákonem dosáhnout toho, aby to bylo devět z deseti. Podle některých studií se však také zvýší o 300 korun náklady na domácnost, protože se kromě zdražení svozu odpadu mohou zvednout ceny potravin. Malé vesnické obchody navíc nemívají prostor na skladování PET lahví.

„Je to spíše nápojářská lobby, než aby to mělo své opodstatnění,“ míní náměstkyně zlínského hejtmana Hana Ančincová, která má v kompetenci životní prostředí.

Skupina Schwarz, do které Kaufland patří, chce do roku 2025 snížit množství plastového odpadu o nejméně dvacet procent. „Do budoucna je naším cílem, aby vysbírané PET lahve a plechovky byly opět využívány výhradně na výrobu nových PET lahví a plechovek,“ nastínila Maierl.

To aktuální legislativa neumožňuje, protože jsou tyto materiály považovány za odpad. „Vysbíraný materiál v tuto chvíli patří příslušnému městu a je zpracováván způsobem, který je v daném městě nastaven,“ podotkla.

Do systému se postupně zapojí také další řetězce. V Česku jsou nyní dvě iniciativy, které zpětný odběr plastových a plechových obalů podporují. Jedna z nich sdružuje výrobce nápojů jako Coca-Cola HBC ČR a SK, Kofola, Mattoni 1873, Heineken ČR nebo Plzeňský Prazdroj.