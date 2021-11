Otrokovice brzy otevřou opravené tržiště, nabídne i prostor pro odpočinek

Bude mít moderní podobu a nově nabídne i prostor k odpočinku. Radnice chtěla, aby tržnice nebyla jenom průchozí, ale aby v ní lidé mohli trávit více času. Proto bude mít podobu malého náměstíčka.

„Centrálním bodem je zvýšený záhon se stávající katalpou, od které se rozvíjí plocha tržnice a nového odpočívadla,“ přiblížil vedoucí odboru rozvoje otrokovické radnice Erik Štábl. „Zachovali jsme princip opěrné zídky, která ale dostává novou funkci odpočinkové plochy s lavičkami.“

Počet prodejních stolků se sníží ze sedmnácti na sedm, což by měl být dostačující počet. Když se na tržnici budou konat jarmarky, mohou tam prodejci umístit rozkládací stánky. „A pokud by se ukázalo, že je to žádoucí, můžeme nad betonovými stánky navrhnout konstrukce na zastřešení,“ přiblížil Štábl.

„Hlavním prvkem a zároveň dominantou nového prostoru je netradiční fontána, která bude obzvláště v horkých dnech příjemným zpestřením pro návštěvníky,“ nastínila starostka Hana Večerková.

Obnovy se dočká rovněž zeleň. Zídka na tržišti bude lemovaná nově vysazenými keři a dvěma řadami vzrostlých stromů. „Tato úprava vytvoří přirozenou bariéru od rušné křižovatky, sníží prašnost a vytvoří příjemné mikroklima,“ upřesnil Štábl.

Přestavba tržiště město vyjde na šest milionů korun, hotová bude během listopadu. V tomto měsíci se tržiště také otevře veřejnosti. Avšak vzhledem k tomu, že fontána přes zimu nebude v provozu, město chystá slavnostní otevření až na jaře příštího roku.

Tržiště pod Kaštany v centru Zlína po rekonstrukci výrazně prohlédne.

Tržiště mění také sousední Zlín. Město na konci září uzavřelo centrální tržiště Pod Kaštany, které získá novou podobu včetně nejbližšího přilehlého okolí. Práce budou trvat zhruba rok a po tuto dobu bude v provozu provizorní tržiště nedaleko, na parkovišti před Domem kultury.

Návrh proměny tržiště počítá s více než stovkou prodejních míst na ploše přes 900 m2. U nových stolků budou rozvody vody a elektrické zásuvky, takže prodejci budou moci nabízet i sýry nebo uzeniny. Stánky také půjde zastřešovat.