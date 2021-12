Za srážku vlaků u Otrokovic může chyba dozorce výhybek, zjistila inspekce

Nehoda se stala hodinu a půl po půlnoci 5. února nedaleko železniční stanice Otrokovice. Projíždějící vlak dopravce Rail Cargo Carrier CZ narazil do stojícího nákladního vlaku ČD Cargo, jehož dva vozy vykolejily. Stojící souprava převážela osobní automobily, jeden po nárazu vypadl.

Provoz na trati spojující Přerov s Břeclaví byl až do rána zcela přerušen a regionální spoje i rychlíky nahradily autobusy. Havárie si vyžádala jedno lehké zranění strojvedoucího a způsobila škodu za bezmála 15 milionů.

Ze zprávy je zřejmé, že za bezprostřední příčinou nehody stojí špatná komunikace ze strany dozorce výhybek směrem k výpravčí v otrokovické stanici.

„Předání bezpečnostní informace (zprávy) zadní dopravně, že celý vlak uvolnil prostorový oddíl (udělení odhlášky), na základě obsahu obdržené předchozí bezpečnostní informace (potvrzení vjezdu celého vlaku do železniční stanice), který byl v rozporu s objektivní skutečností,“ uvádí Drážní inspekce jako bezprostřední příčinu události.

Dozorce výhybek podle Drážní inspekce informoval o vjezdu celého prvního vlaku do stanice Otrokovice, aniž by si to ověřil. Uvedl tedy nepravdivou informaci, protože vlak stál na trati u vjezdu před stanicí Otrokovice.

Během vyšetřování navíc dozorce uvedl, že situaci komplikovala silná mlha, kvůli níž bylo vidět maximálně na 10 až 15 metrů.

K nehodě přispěly podle inspektorů i další vlivy. Například personální oslabení počtu výpravčích během výluky staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a to, že jediná zaměstnankyně musela plnit úkoly a povinnosti stanovené pro dvě pozice výpravčích, čímž se ocitla v časové tísni.

Již brzy po události uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová, že řízení provozu v dotčeném úseku bylo v době výluky z Centrálního dispečerského stanoviště Přerov převedeno na místní řízení z otrokovické stanice pomocí výpravčích a dozorců výhybek.

„Dosavadní šetření ukazuje na selhání komunikace mezi dopravními zaměstnanci Správy železnic při plánovaném vypnutí zabezpečovacího zařízení,“ uvedla tehdy Friebová.

Dechové zkoušky u obou strojvedoucích byly po nehodě negativní. Okolnosti nehody začali ihned prověřovat zlínští kriminalisté kvůli podezření z trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

„Zatím to stále šetříme, událost ještě není uzavřená,“ sdělila nyní zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.