Obec žádala za vjezdy nákladních aut dary, starostce hrozí vězení

Starostka u vsetínského okresního soudu uvedla, že samospráva jednala v souladu se zákonem o obcích. Obec přijímala příspěvky formou darovacích smluv.

Podle státního zástupce Petra Bareše starostka od listopadu 2017 do června 2018 vybrala v rozporu se zákony o pozemních komunikací a o místních poplatcích v nejméně 31 případech poplatek za průjezd aut o hmotnosti nad osm tun po místní silnici.

Ta je označená zákazem vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje osm tun, a dodatkovou tabulí „Mimo povolení obce Velká Lhota“.

„Tento poplatek vydávala jako dar, což podle našeho názoru možné nebylo, a tím neoprávněně přijala do pokladny obce nejméně 15 500 korun, ač byla v listopadu (2017) upozorněna městem Valašské Meziříčí, že tento postup odporuje zákonu,“ řekl žalobce.

Uzavírání darovacích smluv s lidmi, kteří místní silnice využívali s přetíženými vozidly, schválilo zastupitelstvo. Šlo o praxi, která v obci fungovala několik let.

„Chtěli jsme chránit majetek a zároveň jsme chtěli, aby se občanům u nás dobře žilo. Silnice nesnesou takovou zátěž, jsou úzké, nemají vyhotovené všechny krajnice a pro nás je prioritní, aby se lidé dostali dobře a v pohodě ke svým obydlím. Jestliže cestu využívá někdo s vysokotonážním vozidlem, tak jsme je žádali, zda by nepřispěli darem. Tudíž jsme nechtěli někoho udávat. Všichni nedali. Kdo chtěl, dal, kdo nechtěl, nedal,“ řekla Melichaříková.

Její obhájkyně Jana Zwyrtek Hamplová považuje obžalobu za absurdní. Jednání Melichaříkové podle ní bylo v mezích její pravomoci.

„Starostka je stíhaná za to, že vytváří pro obec prospěch. Státní zastupitelství to vyhodnotilo tak, že tím, že uzavírá darovací smlouvy na podporu infrastruktury v obci, nezákonně vybírá poplatky za užívání místní komunikace. To je právní nesmysl,“ řekla před zahájením hlavního líčení Zwyrtek Hamplová.

Soud pokračuje výpověďmi svědků, mimo jiné obyvatel obce a úředníků městského úřadu ve Valašském Meziříčí, které je pro Velkou Lhotu obcí s rozšířenou působností. Samosoudce Aleš Matura avizoval, že rozsudek v kauze ve středu nepadne a hlavní líčení odročí.