Mladý virtuos září na online koncertech, zahraje si v New Yorku i Japonsku

Doprostřed malého pokojíčku rozloží stojan a umístí na něj několik stran s notami. Z futrálu vytáhne akordeon a položí si jej na klín. Mezi noty pak umístí mobil a vytočí číslo. „Dobrý den,“ pozdraví nahlas svého profesora z konzervatoře. Výuka jednoho z největších českých muzikantských talentů současnosti může začít.

Martinu Kotovi z Napajedel koronavirová pandemie výrazně změnila život. Zážitky z plných koncertních sálů se smrskly na pravidelné cvičení v malém bytě.

„Mimo domov si teď zahraji jen málo, a to když chodím natáčet do sálu ZUŠ,“ líčí osmnáctiletý virtuos. Sice si postěžuje, že mu chybí kontakt s publikem a před kamerou to není ono, ale zároveň už zjistil, že svět lze dobývat i přes monitor počítače.

Ocenění z online hudebních soutěží mu totiž přineslo nové možnosti. „Podařilo se mi získat první cenu v americké soutěži, díky čemuž si můžu zahrát ve slavné Carnegie Hall v New Yorku, která je jednou z nejznámějších koncertních síní na světě,“ těší jej.

Stejně tak si vydobyl účast na koncertním turné po Japonsku, kam má odcestovat v listopadu. „Jen doufám, že to epidemiologická situace umožní,“ dodává.

Za talent ho považovali odmala. Když si jako dítě vybral akordeon, jeho blízcí se zprvu trochu divili. Brzy však poznali, že udělal dobře.

„Takové dítě potkáte jednou za život,“ říká Lenka Hanáčková, ředitelka Základní umělecké školy Napajedla, kde Martin začínal.

„Zaujal nás už na první besídce, kde se mezi skupinkou váhavých a chybujících dětí naprosto vymykal,“ vzpomíná. Dnes má za sebou úspěchy doma i v zahraničí, zahrál si i s hudebními mistry, jako jsou Václav Hudeček či Jaroslav Svěcený.

Navštěvuje Pražskou konzervatoř a zdá se, že kariéra profesionálního hudebníka je mu předurčená. „Samozřejmě bych se moc rád hudbou živil. Ale mám i zadní vrátka, když to nevyjde, chci studovat jazyky,“ prohodí.

Duo mladých talentů chce vystupovat společně

Podle jeho profesora z konzervatoře Ladislava Horáka je napajedelský mladík důkazem, že muzikant může být úspěšný i v době pandemie.

„Distanční výuka je pro nás problematická, ale důležité je, že Martin nesedí doma se založenýma rukama. Věřím, že jakmile začneme cvičit spolu, bude perfektně nachystán,“ zdůrazňuje Martinův učitel.

„Teď cvičím asi šest hodin denně, ještě že máme tolerantní sousedy,“ směje se mladý hudebník.

Mimochodem, ve svém věku už dokáže být inspirací pro ostatní. Svědčí o tom i jeho přátelství s jedenáctiletým akordeonistou Viktorem Stockerem z Kladrub u Vlašimi. I on je považován za zázračné dítě, které ve své kategorii vyčnívá ve světové konkurenci.

„Během pandemie se navštěvujeme a máme pozvání na velké mezinárodní soutěže, kde bychom chtěli vystupovat jako duo,“ plánuje Martin Kot.