Luhačovice chystají průjezd pro cyklisty, povede i Lázeňským náměstím

„Vnímáme výrazný nárůst cyklistů, což souvisí i se vzrůstající popularitou elektrokol,“ zmínil starosta Marian Ležák. „Momentálně jsme ale v situaci, kdy město působí na cyklisty jako špunt. Přijedou sem a nevědí, co a jak dál,“ zhodnotil.

Radnice se chce pustit do práce v příštím roce a stihnout to do roku 2025. Půjde o kombinaci piktogramů na silnicích, nově postavených úseků a dalších úprav. „Klíčové je, že jsme se dohodli se společností Lázně Luhačovice, která umožní průjezd Lázeňským náměstím,“ řekl Ležák.

Cyklopruh povede ve stávajícím pískovém povrchu a bude vyznačen jinou barvou písku. „Vznikne tak koridor, který bude bezpečný pro cyklisty i pěší pohybující se po náměstí. Lidé se tudy na kolech dostanou k Jurkovičově aleji a následně k přehradě,“ vysvětlil Ležák.

Projekt však bude ještě zapotřebí dohodnout s památkáři. Jasná není ani cena prací. Zatímco piktogramy či pruh na Lázeňském náměstí vyjdou řádově na statisíce, rekonstrukce ulice Nábřeží se může vyšplhat i na desítky milionů korun.

V Luhačovicích intenzivně pracují i na propojení s okolními městy a obcemi. V příštím roce vznikne důležitý úsek mezi místní částí Polichno a Újezdcem u Luhačovic, který bude součástí napojení na Uherský Brod. Vyjde na 30 milionů korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Je to důležitá část, protože nám otevře cestu na Slovácko, kde je systém cykloturistiky velmi rozvinutý,“ sdělil Ležák. Problémem zůstává sedmisetmetrový úsek Biskupice–Polichno, který stojí kvůli neshodě s majitelem pozemku.

V plánu jsou stezky i druhým směrem. Řeší se kontinuální propojení na Slavičín (a z něj až na Slovensko) či Dolní Lhotu. „Aktuálně jsme otevřeli i téma napojení na Zlín přes Kudlov, Pindulu a Řetechov,“ naznačil luhačovický starosta. „Šlo by o kombinaci cyklostezek a tras po lesních cestách,“ podotkl.