Testování lidi mate, v restauracích a bazénech platí různé podmínky

Během prvního červnového týdne se plavání rozjede všude. Jen v akvaparku Delfín v Uherském Brodě dělají rekonstrukci a lidi sem vpustí až 1. července.

„Ve Zlíně spustíme oba bazény, whirlpool i dětský bazén. Zájem bude zřejmě vysoký, přece jen si lidé dlouho nemohli zaplavat,“ uvedl ředitel městské společnosti Steza Zlín Lubomír Matoušek.

V praxi se hned první den ukázaly problémy, které způsobil dvojí metr vlády v případě antigenních testů. Zatímco pro návštěvu restaurace stačí test, který si člověk udělá doma, ve škole či zaměstnání, v případě bazénů je nutné potvrzení z certifikovaného odběrového stanoviště.



„Nedává to smysl. Lidé o tom ani nevědí, a když to zjistí u vstupu, začnou si stěžovat pokladním,“ líčí Miroslava Wrzecká, jednatelka ST Servisu, který se stará o krytý bazén ve Valašském Meziříčí. „Ani děti, které se testují ve škole, si nesmí jít zaplavat, pokud nemají antigenní test z nemocnice,“ připomněla.

Řada návštěvníků nese velmi nelibě, že by jejich osobní údaje měla kontrolovat obsluha bazénů. „Právně to není dobře ošetřené. Měli by to nechat na lidech, stejně jako je tomu v případě hospod,“ poznamenal Ivo Kousal, šéf Vsetínské sportovní, jež zajišťuje chod městských lázní.

S omezenou kapacitou v podobě jednoho člověka na 15 metrů čtverečních se bazény vypořádají bez potíží, mají totiž turniketový systém. Ve Zlíně tak vědí, že dovnitř mohou v jeden okamžik vpustit 130 lidí, ve Vsetíně 80.

„U vstupu a v šatnách je nutné nosit respirátor, ve sprchách a kolem bazénu už není povinný,“ upozornil Matoušek. Test také nepotřebují lidé, kteří mají za sebou očkování nebo potvrzení o prodělání covidu.

Možnost pustit hosty do vnitřních prostor je důležitá i pro restaurace. „Máme vyhřívanou zahrádku, takže i při škaredém počasí byla plná, ale každý takový luxus nenabízí,“ popsala Martina Žáčková za Bistrotéku Valachy a další gastro podniky v Obchodním domě ve Zlíně.

Komplikované bylo hlavně nachystat se na provoz ze dne na den. „Nikdo s tím ještě nepočítal, nebyly rozplánované směny a část personálu je doma na nemocenské,“ líčí Žáčková. Náročné také bylo zásobit se surovinami, i proto je rozjezd řady restaurací pomalejší a naplno budou fungovat až postupně během týdne.

Diskotéky se shodují, že nemá smysl otevírat

Dočkaly se rovněž hotely, do nichž se vracejí turisté. „Telefony teď zvoní denně, lidé si rezervují ubytování. Prázdniny už máme zamluvené z padesáti procent,“ podotkla manažerka hotelu Octárna v Kroměříži Sandra Mederová. „Vypadá to, že lidé budou v létě cestovat převážně po Česku. Věřím, že sezona se rozjede a bude podobná jako v předešlých letech.“

Návrat do normálu se blíží pro fitcentra, kde lidé zase mohou využívat šatny. „Důležité je, že mohou jít i do wellnessu. Bez roušek už se cvičí skoro dva týdny, teď už schází jen zrušení omezené kapacity a bude to prakticky jako dřív,“ podotkl majitel zlínského fitcentra Vita Sana Club Jan Pravda.

Naopak těžkou hlavu mají provozovatelé diskoték, v nichž se nesmí tančit ani hrát živá hudba a k dispozici mají být jen místa na sezení pro nejvýše čtyři lidi u stolu. „To je, jako kdyby se mohl otevřít bazén, ale nesměla se do něj nalít voda,“ reagoval majitel uherskohradišťského podniku Disco No. 6 Radim Sušil.

„A navrch máme zavírat už v deset hodin večer, což je pro diskotéky nesmyslný čas. Asi bychom podle vlády měli zavést čaje o páté, jak se chodilo tančit před lety,“ řekl ironicky.

Diskotéky proto nadále zůstanou zavřené. „Za takových podmínek nemá cenu otevírat, je to další paskvil z vládní dílny. Doufáme, že díky veřejnosti se to brzy podaří změnit,“ zmínil Radek Šenkeřík ze zlínské diskotéky Star Club Flip.