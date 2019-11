Bazény městům nevydělávají, přesto do nich investují desítky milionů

Jsou to investice, u kterých se návratnost ani nepočítá, a otázka, do jaké míry na sebe plavecké bazény vydělají, vyvolává u zasvěcených úsměv.



„Nevydělají. Bez podpory města by nebylo možné bazén provozovat,“ shrnul ředitel společnosti Steza, která spravuje zlínské městské lázně, Lubomír Matoušek.

Areál krytých bazénů ve Zlíně ročně eviduje na 400 tisíc vstupů. „Zájem návštěvníků rok od roku roste. Je znát, že lidé víc dbají na své zdraví, a zrovna plavání je velmi prospěšný pohyb,“ dodal Matoušek.



Jenomže opravy a modernizace zařízení se počítají v desítkách milionů. V minulých letech zlínská radnice proinvestovala 34 milionů, za které vznikla přístavba s relaxační a odpočinkovou zónou. Další desítky milionů šly o něco dříve do rekonstrukce 25metrového bazénu.



A podobné částky teď plánují vynaložit i další města. Reagují tak na rostoucí zájem a přání rekreačních plavců.

„Nárůst evidujeme několik let po sobě. Lidé si ale stěžují, že pocitově je v lázních zima, proto opravy budou směřovat mimo jiné k tomuto problému,“ uvedl místostarosta Vsetína Tomáš Pifka.

Ročně tady bazén eviduje 111 tisíc návštěvníků. Od 6. ledna ale budou muset plavání oželet. Radnice plánuje rozsáhlou rekonstrukci za 47 milionů korun, která potrvá do konce srpna.

„Chceme dosáhnout lepšího tepelného komfortu plavců a celkově lázně zmodernizovat, aby odpovídaly 21. století,“ dodal Pifka. Také on potvrdil, že s návratností investice nepočítá. „Takto ani neuvažujeme, není cílem dostat to zpátky. Sportoviště jsou služba pro obyvatele, kterou město zajišťuje,“ řekl.

Desítky milionů investují také v Holešově

Krytý bazén ve Vsetíně otevřeli v roce 1961, a i když se průběžně obnovoval, dostal se do stavu, kdy potřebuje kompletní opravu. Ta, která jej čeká, bude rozsahem prací největší v historii.

Na jejím konci bude předlážděný bazén i jeho okolí, nový tubus toboganu a nástupní věž k němu. Modernizace se dočkají sprchy, převlékací kabiny a šatny. Přibude také hydraulická plošina, aby byly lázně bezbariérové. Velká část investice ale bude směřovat také do technického zázemí, nových sítí a technologií.

Investovat do rekonstrukce krytého bazénu plánují v nejbližší době také v Holešově. Dostal se na hranu životnosti a v průběhu příštího roku jej uzavřou. Postup nutných oprav ještě není stanovený, jisté ale je, že bazén potřebuje kompletní rekonstrukci. „Kovová konstrukce, ve které je zasazený, je v havarijním stavu. Ne v takovém, abychom museli provoz uzavřít hned, ale opravu už odkládat nelze,“ popsal starosta Holešova Rudolf Seifert.

V současnosti se pracuje na projektu, který má být hotový během pár týdnů. Zhruba v tu dobu bude vedení města jednat o rozpočtu na příští rok, a to už musí být jasné, jak rekonstrukci pojmou.

Možností je víc, od úplného uzavření budovy, v níž je i posilovna či provoz sauny, po rozdělení do etap. Úplně zavřít a opravit vše najednou by bylo z hlediska prací výhodnější. Zároveň by to znamenalo mít k dispozici i celou částku, která se, podle rozsahu prací, může vyšplhat až na dvojnásobek původně uvažovaných 50 milionů korun.

Větší bude i posilovna a sauna

Velká část přitom bude směřovat do rozvodů a technologií. „To práci obrovsky prodraží, ale je to nutné. Osobně se víc kloním k postupným opravám s tím, že bychom začali bazénem,“ uvažoval Seifert.

Město provoz bazénu ročně dotuje třemi miliony korun. „Neradi bychom přišli o klienty i kvalifikované lidi, kteří tam pracují. To by se v případě uzavření objektu na delší dobu mohlo stát,“ dodal.

V plánu je také rozšíření prostoru pro posilovnu, aby zvládla uspokojit zájemce, stejně jako v případě sauny. Budova z konce 80. let navíc získá bezbariérový přístup.