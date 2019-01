VIDEO: Mirek se vystavil nahý. Užil si se čtyřmi slečnami naráz

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

„Nahotu beru jako přirozenost. Neberu ji jako nic zlého, nic ošklivého, takže můj vztah k nahotě je vřelý,“ popisuje Miroslav u sebe v bytě, zatímco na sobě nemá jediný kus oblečení.

Doma chodí „na Adama“ běžně, stejně tak v klubech, kde je to možné. V tom si notuje se svou ženou. „Manželku jsem tím, dá se říct, nakazil. Protože jsme se seznámili tak, že já ji jednou fotil. Fotografování je totiž můj koníček. Ona do té doby akty nefotila a má první myšlenka byla, že tu holku chci vidět nahou, že by byla škoda to nevyfotit. I ona teď chodí doma a tam, kde se dá, nahá,“ líčí.

Před návštěvami chodí doma nahý

Jak Miroslav, tak jeho žena milují focení. Mají dokonce album, kde jsou v různých lechtivých pozicích. Miroslav má navíc i speciální album. Na desítkách fotek je zvěčněn s různými ženami. Zatímco ony jsou oblečené, on je vždy nahý. Ať už v poli plném slunečnic nebo v kabince obchodu s oblečením.

Když k nim někdo přijde na návštěvu, je běžné, že zatímco manželka je oblečená, Miroslav chodí nahý. „Ano, u některých návštěv jsem nahý, protože kamarádky od manželky už to tolerují a znají mě. Jsem otevřený člověk. Není to však tak, že když tu má manželka kamarádku, kterou neznám, že bych byl hned nahý. Mně by to bylo jedno, ale nechci, aby manželka měla problémy, že jsem nahý. Ale když to někomu nevadí... Většinou to stejně vyplyne z té situace, že se nakonec svléknu,“ vypráví.

Dosud největší publikum měl na Výstavě skutečných nahých mužů v Praze. Viděly ho stovky návštěvníků, žen i mužů. Miroslav ve smlouvě zaškrtl, že si každý bude moci sáhnout. Tedy i muži.

Dotyky od gayů? Jako bych se opřel o zeď

„Já nejsem bi ani gay, já jsem čistě hetero. Tak mi ta myšlenka přišla taková zvláštní. Říkal jsem si: mám na sebe nechat sahat, nebo ne? Co když tam budou nějací odporní lidi, budou na mě sahat, mně to bude nepříjemné, co jako budu dělat? Nakonec jsem se rozhodl, že na sebe sahat nechám,“ popisuje své uvažování.

Samozřejmě že příjemnější mu byl dotek od žen. „V jednu chvíli na mě sahaly čtyři krásné mladé holky, takže to bylo hodně vzrušující. Přiznám se, hodně mi masírovaly penis, tak jsem je musel stopnout, abych neměl orgasmus,“ vzpomíná.

Naopak když se ho dotýkali chlapi, vůbec ho to nevzrušovalo. „Bylo to jako když se opřu o stěnu, jako když se ramenem opřu o zeď. Bylo to nijaké. Nevzrušovalo mě to, ale nebylo mi to ani nepříjemné, prostě to bylo nijaké. Až tedy na jednoho gaye, který byl svým způsobem atraktivní i pro ženy si myslím. Byl hodně potetovaný, měl vypracovanou postavu, byl hodně upravený. Tak ten za mnou přišel a zeptal se mě, jestli jsem tady jenom pro ženy, nebo i pro muže. Zeptal se moc hezky, tak jsem mu řekl, že jsem tu pro všechny. Měl jsem radost, jak se mu rozzářily oči, že si taky může sáhnout. Tak to bylo příjemné, ale doteky byly úplně normální,“ vzpomíná Miroslav.

Manželka prý byla s jeho účastí na výstavě smířená a zatímco Miroslav stál modelem, ona šla na nákupy a na autogramiádu jedné vizážistky.