Zamilované tetování „Always“ dopadlo jako reklama na dámské vložky

„Myslela jsem si, že ho miluju. Tak to bývá. Seděli jsme v Brightonu na pláži a mě tak napadlo, co si pořídit tetování. On se rozhodl, že budeme mít stejné tetování a já jsem s tím souhlasila,“ líčí začátek tragického prázdninového příběhu Katie.

Pak už šlo vše ráz na ráz, s výběrem tetovacího studia, které jim nadělí zamilovaný nápis, si hlavu nedělali, zazvonili u prvního, na které narazili. A tam čekal praktikant, který se zaučoval. A jeho nabídka: „Udělám vám to levně.“



Souhlasili a „mistr“ tatér to rovněž levně pojal, příliš si nelámal hlavu s ničím, ani s fontem. Výsledkem tedy byla nepovedená kopie reklamy na dámské vložky „Always“.

A poté? „Reakce lidí nebyly takové, jako jsem čekala,“ shrnuje Katie. A přiznává, že ani rodina se nedržela stranou, nebrala ohledy. „Smáli se asi dvacet minut. A já tam seděla a brečela,“ vzpomíná. A plakat už nechce – a taky má nového přítele.



A proto ji nevyvedeného tetování Tattoo Fixers zbaví. Nápis zakryje vyobrazení květin se spoustou detailů.