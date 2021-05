České pivo je vyladěné k dokonalosti, říká šéf pivovarského výzkumu

Proč se tvrdí, že pivo ze sedmého schodu je nejlepší?

Každý pivní styl má doporučenou teplotu konzumace. Pro světlé ležáky je to 5–7 °C, piva typu Ale se podávají při vyšší teplotě (světlý ležák se vyrábí z vody, ječného sladu a chmele za použití spodních pivovarských kvasinek, kdežto piva typu Ale z kvasinek svrchního kvašení, pozn. red.). Jsou to teploty, při kterých vynikne chuťový charakter daného pivního stylu. Do toho vstupuje ještě vkus konzumenta. Sedmý schod je empiricky nalezený ideál.

Pakliže to dotyčný zvládne dost rychle, pak ano, nealkoholickým pivem se opít může. Tomáš Brányik ředitel Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského