Řádění vraha Ondreje Riga. Půldruhého roku obcházel Bratislavou strach

Padla noc. Tichá ulice a domy, které ji lemovaly, spaly. Našlapoval tiše jako predátor, který se chystá zaútočit. Okno v přízemí bylo pootevřené. Sundal si boty, ponožky si navlékl na ruce a strčil do okna. Povolilo. Sehnul se a ze země sebral velkou dlažební kostku. Jako by tu na něj čekala. Pak se vyhoupl na parapet. Už věděl, co udělá. Nebylo to přece poprvé. Chvěl se vzrušením, když stál nad spící obětí, která měla před sebou posledních pár vteřin života.