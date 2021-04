Střelba na skeet: dobří holubi se rozpadnou a pažba musí být na míru

Prapůvod sportovní střelby na skeet lze spatřovat už v době Divokého západu, kdy kovbojové zjistili, že je celkem nuda střílet na něco, co se nehýbe. A tak začali z koltů střílet na různé skleněné baňky, které vyhazovali do vzduchu a snažili se je za letu trefit. Z toho se vyvinula sportovní disciplína, při níž se střílelo na živé holuby vypouštěné z různých stanovišť a střelec sbíral body za to, když sestřelené zvíře dopadlo do vymezeného prostoru atd. Ze zjevných důvodů byl ovšem hledán způsob, čím živé holuby nahradit, a objevily se asfaltové terče neboli asfaltoví holubi.

Super flintu pro hobby střelce pořídíte za 50 000 Kč, na špičkovou pušku na vysoce profesionální úrovni si ovšem připravte okolo čtvrt milionu korun.