Veselý opilec málem králem. Saský vévoda pomohl po Bílé hoře evangelickým stavům

Britský historik Noel Geoffrey Parker o něm má jasno. „Byl to pohodlný alkoholik,“ píše autor rozsáhlé monografie Třicetiletá válka o saském vévodovi, který sice v českých dějepisných učebnicích nefiguruje, na začátku rozháraného 17. století nicméně do dějin českých zemí nemálo zasáhl. „Politický tlak na Jana Jiřího byl skutečně silný,“ dodává Parker, „není divu, že se uchýlil k pití.“ Narodil se zkrátka do složité doby náboženských konfliktů, kdy bylo těžké rozpoznat, ke komu je výhodnější se přiklonit, přičemž špatné rozhodnutí mohlo být smrtelné.