Smetana slíbil zastat se z Hradu neprávem stíhaných. Sám má s justicí zkušenost

Ivan Smetana se narodil v roce 1971 v Havířově. Vyučil se hutníkem, střední školu zakončil maturitou. V současné době žije ve Frýdku-Místku, kam po studiu nastoupil jako dělník do tehdejší společnosti Válcovny plechu.

Bílý kůň

Smetana je spojovaný s kauzou Lehké topné oleje, která se odehrávala v Československu a České republice mezi lety 1990 a 1996. Obchodníci v této aféře přejmenovávali naftu na lehký topný olej, aby se vyhnuli placení daní. Státu vznikla škoda ve výši 100 miliard korun.

„Ve 22 letech mi starší kamarádi nabídli ‚kšeft‘, kterým jsem si mohl vydělat slušné peníze. Viděl jsem svou šanci, jak se moci věnovat hudbě. Zůstal jsem však v pozici bílého koně, kterého chtěli v roce 1994 zlikvidovat. Pochopil jsem, že jsem naletěl, a chtěl si celou záležitost odsedět. Oznámil jsem tedy vše na policii ČR,“ uvádí ke kauze Smetana na svých webových stránkách.

Dle jeho slov mu bylo odepřeno právo na spravedlivý soud. „Už v roce 1996 mi bylo řečeno, že česká justice i policie je zkorumpovaná ve všech patrech, včetně většiny politiků, a má kauza nemá šanci na řádné ukončení a odsouzení viníků. (...) Stále je tu špatná kontrola státu a zneužívání pravomoci veřejného činitele, když se lidé nemohou dovolat práva,“ napsal Smetana k vyšetřování kauzy.

Postoje a názory

Smetana uvedl, že na prezidenta kandiduje z důvodu „dvojího metru justice“. Situaci české soudní moci chce zlepšit. „Budu se snažit, aby správně fungovala justice. To je víc než prezidentská amnestie,“ uvedl k dotazu, zda by v případě zvolení do úřadu uděloval milosti či vyhlásil amnestii. Smetana pak také dodal, že v případě „funkční justice“ by bylo možné obnovit trest smrti.

Ivan Smetana je pro vystoupení České republiky z Evropské unie i z NATO. Nepodpořil by vstup Ukrajiny do EU, odmítavě se staví také k posílání zbraní do této země v době války s Ruskem. Česko by se podle něj nemělo zapojit do poválečné obnovy Ukrajiny. „Nejprve si udělejme pořádek doma,“ uvedl Smetana v anketě redakce iDNES.cz.

Smetana odmítá uzákonění homosexuálních sňatků s dodatkem, že pro stejnopohlavní páry existuje registrované partnerství. Ne říká také adopci dětí homosexuálními páry. Za základ státu považuje tradiční rodinu. „Ženy by měly být zvýhodněny za péči o děti, protože rodina je základ státu a matka je srdce národa,“ uvedl pak k postavení žen v české společnosti.

Studenti a senioři by podle něj měli mít jízdné zdarma. „V dnešní těžké době patří většina studentů a seniorů k těm, kteří mají hluboko do kapsy, a to díky špatným rozhodnutím vlády ČR,“ vysvětlil Smetana.

Bývalý dělník by nepodpořil zvýšení koncesionářských poplatků za televizi a rozhlas. „Dle mého názoru je to výpalné a každý občan ČR by měl mít právo se dobrovolně rozhodnout, které médium podpoří či nikoliv,“ vzkázal.

Předvolební kampaň

První kandidaturu na prezidenta České republiky ohlásil Smetana už v minulých volbách. Jeho hlavním důvodem pro takové rozhodnutí byl stav české justice.

„Kandiduji proto, že mě štve dvojí metr justice, policie i politiků, štve mě bezmocnost obyčejných lidí a bezostyšná beztrestnost podvodníků a lhářů. A protože i prezident se významně podílí na stavu justice, minimálně tím, že má v pravomoci jmenovat soudce, kandiduji na prezidenta ČR v roce 2018,“ uvedl tehdy Smetana. Kandidaturu ovšem stáhl, a to kvůli vítězství hnutí tehdejšího premiéra Andreje Babiše ve volbách.

„V kandidatuře jsem nepokračoval vzhledem k vítězství hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, což jsem také oznámil na svých stránkách. Upřímně, kdo z vás by chtěl spolupracovat s tímto člověkem ve vládě?“ prohlásil ke konci své kandidatury.

Za tři roky oznámil zapojení do dalšího souboje o Hrad. „Dne 8. května 2021 oznamuji ČTK, že se budu s veškerou vážností ucházet o funkci prezidenta ČR 2023. K tomuto rozhodnutí mě vede nynější politická situace a veškeré jednání, kterých budu účastněn budou předkládána živě, aby jste věděli vážení voliči, co se děje za zavřenými dveřmi,“ stojí na webu kandidáta (chyby v citaci jsou převzaté z webu Ivana Smetany, pozn. red.).

Na svých stránkách se Smetana zároveň zavázal k tomu, že v případě zvolení prezidentem republiky daruje každý měsíc polovinu svého platu na dobročinné účely. „Nebudu zakládat nadace nebo fondy, ale podpořím konkrétní pomoc konkrétním potřebným každý měsíc polovinou mé prezidentské odměny,“ slíbil voličům.