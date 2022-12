Na Pavlovu kampaň chodí lékař odsouzený za znásilnění, nabízí mu spolupráci

„Přišel jsem mu nabídnout spolupráci,“ řekl Barták pro server Seznam Zprávy, které na věc upozornily, v plzeňské zoologické zahradě, kde Pavel v rámci kampaně krmil ve středu lvy. O jakou spolupráci by mělo jít, neupřesnil, na místě ale rozdával vizitky a propagoval svou odnož organizace Lions Club. Snahu spolupracovat vysvětlit tím, že nechce, aby se hlavou státu stal předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Barták nedorazil jen do zoologické zahrady. Fotograf iDNES.cz jej ve středu zachytil také v restauraci, kterou Pavel v rámci kampaně navštívil. A podle Pavlovy mluvčí Markéty Řehákové se snažil Barták prezidentského kandidáta kontaktovat i při jiných příležitostech.

„Jaroslav Barták se s panem generálem pokoušel spojit 17. listopadu na Národní třídě, poté na debatě CEVRO Institutu v Praze, to ale byly akce veřejné, nikoli akce spojené s kampaní pana generála,“ popsala.

Ve středu pak Barták přišel právě na Pavlovo setkání se zaměstnanci plzeňské zoologické zahrady. A to bez pozvání. „Svou přítomnost vysvětloval tím, že nám chce nabídnout spolupráci. Detaily jsme nezjišťovali, protože o žádnou spolupráci s panem Bartákem zájem nemáme, toto mu pan generál v klidu a jasně vysvětlil a od jeho osoby se veřejně distancoval,“ dodala Řeháková.

Pavlův tým se ostatně snažil i ve středu Bartáka přesvědčit, aby akci opustil. Nakonec uspěl až poté, co Pavel několikrát spolupráci odmítl. Přesto Barták na místě zanechal alespoň své kontaktní údaje.

„Věříme, že žádné další kroky nebudou potřeba, protože naše odmítnutí bylo jasné,“ uvedla mluvčí.

Barták byl propuštěn z vězení jen před několika měsíci, a to v září letošního roku. Ve věznici Rýnovice strávil jedenáct let poté, co byl odsouzen za to, že v letech 2006 až 2011 napadl deset asistentek a matce jedné z nich vyhrožoval.

Ženy hladil a osahával proti jejich vůli, nutil k sexu a znásilnil je, když odmítaly jeho úkoly a naléhání. Někdy si pomohl tím, že dívky omámil chemikálií v pití. Asistentkám také vyhrožoval společenskou i fyzickou likvidací. Soudy lékaři uložily souhrnný trest za šest znásilnění, pět případů vydírání a také za sexuální nátlak, nebezpečné vyhrožování a manipulaci s omamnými látkami.

Barták dál čelí obžalobě z toho, že v roce 2013, kdy si už odpykával trest v liberecké věznici za předchozí odsouzení, ze msty za předchozí odsouzení plánoval vraždy advokáta, kněze a bývalého šéfa vojenské tajné služby.

Barták se od počátku hájí tím, že o svých plánech mluvil ve vězeňských debatách, které nemyslel vážně. Podle něj jde o spiknutí proti němu. Obžaloba tvrdí, že vydíráním chtěl získat přes 80 milionů korun a využít je k útěku z vězení za pomoci vrtulníku. Liberecký krajský soud případ řeší od roku 2014, konečný verdikt ale zatím nevynesl.