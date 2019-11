Ústecká zoo má konečně veterináře, sehnala ho až na třetí pokus

„Rada města rozhodla po doporučení výběrové komise, která zhodnotila všechny faktory včetně toho, aby dojíždění pana doktora nezpůsobilo zoo žádné problémy,“ řekla náměstkyně primátora Věra Nechybová (UFO).

„Má to určitě zajištěno tak, aby byl dostupný, a po dálnici to z Mělníka do Ústí není tak daleko,“ dodala Nechybová k zakázce, jejíž cena za čtyři roky nesmí překročit 3,5 milionu korun.

Nového veterináře zvolení potěšilo. „Mám radost a těším se. Musíme ale ještě počkat čtrnáct dní, kdy je čas na odvolání ostatních účastníků,“ řekl Dušan Usvald.

Že je z Mělníka, Usvald jako handicap nevidí. „Mám sice sídlo v Mělníku, ale bydlím u Litoměřic, dojezdová vzdálenost není velká,“ podotkl.

Do nynějška Usvald pracoval ve dvou malých zoologických zahradách, v Plasech a ve Faunaparku Lipová-lázně. Jeho oborem jsou hlavně velká exotická zvířata, ať už šelmy, kopytníci, sloni či velbloudi.

„Pracuji i pro většinu zooparků u nás a cirkusy. S exotickými zvířaty jsem v podstatě ve styku denně. Pracoval jsem už i pro ústeckou zoo, když se léčila slonice Kala,“ poznamenal Usvald.

Zahrada nemá stálého veterináře od dubna, kdy skončil Václav Poživil. Každý den ale v zahradě je, jen pro něj musí zoo dělat speciální objednávky na měsíc či čtvrtrok.

„Nemůžeme nemít veterináře, v tu chvíli by nám vzali licenci. Pan doktor Poživil k nám chodí každý den,“ řekl již dříve ředitel zoo Roman Končel.

Pro případ, že by ještě Usvald z nějakého důvodu smlouvu s městem odmítl uzavřít, schválila rada města zároveň výběr druhého účastníka zakázky, kterým byl právě bývalý veterinář zoo Václav Poživil.