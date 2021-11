Startujeme německý tankový motor z války, desetiletí pohřbený v bahně

Pavel Šercl patří mezi velmi úzkou skupinu motorářů, kteří se specializují na rekonstrukci motorů pro sběratele a muzea historické techniky. Když se do jeho dílny dostal zmíněný motor Maybach HL 120 TRM, bylo to poté, co ho jiní motoráři označili za neopravitelný.

Pavel Šercl (vlevo) se svým kolegou při restaurování válečného motoru

Háček byl v tom, že pocházel z německého útočného děla StuG, které dostalo v bojích u Kursku zásah. Výbuch motor vyrval a odhodil několik metrů od vraku obrněnce.

Takto konzervován v bahně zůstal zhruba sedmdesát let. Koroze ale nebyla hlavním problémem. Výbuch celý motor zkroutil v řádech milimetrů. Na takto náročnou rekonstrukci si nikdo netroufl. Až na Pavla Šercla. Jak je možné, že litinový blok výbuchem nepraskl? To a mnohem víc o rekonstrukci válečných motorů se dozvíte v aktuálním Technet podcastu, který uvádíme v rámci speciálu Operace Barbarossa 80 let.