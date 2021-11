Sověti nasadili i parazitní letouny aneb jak bombardér nosil bombardéry

První nálet I-16 SPB na černovodský most podle vzpomínek Borise Litvinčuka

Naše letka dostala za úkol zničit černovodský most na Dunaji. Dalo by se říci nejdůležitější strategický objekt. Bombardéry na něj už několikrát zaútočily, ale úzký cíl se ukázal téměř nezranitelným. Nebylo v silách klasických bombardérů takový cíl z velké výšky zasáhnout. Čtveřice z nás, pilotů I-16 SPB, se tedy vydala za stejným cílem. Vedoucím byl Šubikov a ještě tam byli Filimonov a Kasparov. Na úkol jsme se pečlivě připravili. Fotografie pořízené vzdušnými průzkumníky nám poskytly informace o konstrukci mostu, o příletových trasách a o rozmístění protiletadlových zbraní. V podvěsu pod dvěma TB-3 jsme vzlétli uprostřed noci. Každý z nás čtyř potom na své I-16 nesl pod křídlem po dvou 250kg pumách a mezi nimi pod trupem ještě přídavnou nádrž, bylo totiž rozhodnuto odpoutat se od nosičů ve větší vzdálenosti před cílem. Palivo muselo stačit na zpáteční let do Oděsy, kam to bylo blíže než na naši základnu na Krymu. Protivzdušná obrana chránící most byla v neustálé bojové pohotovosti. Ohnivá bouře šlehala vstříc těžce naloženým jestřábkům (jedna z přezdívek pro I-16 od sovětských letců). Hlavně protiletadlových kanonů a kulometů se ježily z obou břehů Dunaje, ze speciálních kolébek zavěšených na konstrukci mostu, dokonce i z vrcholů mostních vazníků ve výšce 75 metrů nad hladinou. Přesto jsme prorazili. Při střemhlavém letu se most rychle přibližoval. Výška čtyři sta metrů. Bomby se řítí na cíl. Zásah přímo do středu. Obrovský příhradový nosník z oceli se zlomil a jako krk žirafy zabořil do zpěněné vody. Z přerušeného ropovodu se valila po vodě hořící ropa...