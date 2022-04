Letecká nehoda před 75 lety zlepšila postupy při ztrátě orientace

Zavedená opatření Oddělením výcviku je zřizován navigační kurz, včetně předmětu uvedeného v doporučeních, který budou povinni absolvovat všichni piloti na této základně.

Vypracovává se S.O.P. (Standart Operational Procedures – standardní postupy) pro případy ztráty orientace. Pokud se ukáže, že je účinný, bude uveden v platnost.

Důstojníci předletových briefingů byli instruováni, aby byli co nejpřesnější a aby jejich předletový briefing byl co nejúplnější.

V případě nočních letů bude ve službě operační důstojník, aby pro všechny noční lety mohlo být uděleno povolení letu podle přístrojů. Zdroj: Hlášení o nehodě z AAIR Aviation Archaeological Investigation & Research via Craig Fuller