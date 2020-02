Utopené dolary. Americké námořnictvo nakupuje lodě a pak neví, co s nimi

Lodě LCS (Littoral Combat Ship, česky pobřežní bojová loď) jsou typický příklad sklonu amerického námořnictva nakupovat předražená plavidla s nejasným využitím napěchovaná supermoderní elektronikou. Jejich návrh a stavbu provázely potíže s překračováním rozpočtu. Zařazení do služby zase vleklé technické problémy.

Problémy se týkaly obou tříd LCS. Americké námořnictvo totiž provozuje hned dvě. Plavidla třídy Freedom postavilo konsorcium vedené společností Lockheed Martin. Lodě třídy Independence vyvinuly firmy General Dynamics a Austal. Zatímco Lockheed zvolil tradiční jednotrupou koncepci, General Dynamics přišel s trimaranem.

USS Freedom (LCS-1)

Vyškrtnutí ze stavu aktivní floty postihne spravedlivě produkty obou výrobců. Vyřazení čeká USS Freedom (trupové číslo LCS-1) a její sesterskou loď USS Fort Worth (LCS-3). Stejně dopadnou i USS Independence (LCS-2) a její sestra USS Coronado (LCS-4). Kýl Freedom se poprvé dotkl vody teprve v roce 2006.

Námořnictvo si ji přebralo v roce 2008, tedy před pouhými dvanácti lety. Independence byla spuštěna na vodu v roce 2008 a zařazena do služby v roce 2010. Nejmladší z vyřazených lodí je Coronado. Odsloužila pouhých šest let. Americké námořnictvo momentálně provozuje devět lodí LCS třídy Freedom a deset třídy Independence.

Speciální eskadra

Už od roku 2016 vede US NAVY čtyři nejstarší plavidla LCS (ta vyřazovaná) jako cvičná experimentální. „Testovací lodě se osvědčily při zjišťování, jaká se pro ně nejlépe hodí posádka, jak je nejlépe udržovat a spousty dalších věcí,“ prohlásil ředitel rozpočtového řízení námořnictva kontradmirál Randy Crites. „Mají ale odlišnou konfiguraci než ostatní LCS v naší flotile a potřebují významné upgrady. Týká se to všeho, na co si vzpomenete, od bojových systémů po strukturální úpravy.“ Crites neřekl, kolik by přestavba čtveřice LCS stála.

Omezil se jen na konstatování, že se nevyplatí. „Co se týče testování, dostali jsme z nich všechno, co se dalo,“ uvedl. K dalším testům chce námořnictvo používat LCS s modernějším vybavením. Ušetřené peníze utratí v jiných oblastech. Čtyři LCS stály dohromady 1,44 miliardy dolarů (asi 33 miliard korun).

Za zkoušku, jak na lodích nejlépe střídat posádky, je to hodně peněz. Nejpravděpodobnější vysvětlení předčasného konce prvních čtyř LCS proto je, že byly totálně nepoužitelné a námořnictvo nevědělo, co s nimi.

Loni na jaře zařadilo Freedom, Fort Worth, Independence a Coronado do speciální eskadry v rámci Pacifické flotily. Označuje ji SURFDEVRON ONE. Je to zkratka ze Surface Development Squadron One, česky hladinová vývojová eskadra jedna.

Hlavními úkoly SURFDEVRON ONE jsou:

Provádění experimentů na podporu rozvoje nových a vznikajících schopností ve vedení hladinového boje.

Vyvíjet materiální a technické řešení taktických výzev.

Koordinovat doktrínu, organizaci, školení, materiál, logistiku, požadavky na personál a vybavení pro bezosádkové hladinové systémy (robotické lodě).

USS Zumwalt (vpředu) a USS Independence (LCS-2)

Námořnictvo do ní kromě LCS plánuje zařadit i všechny tři futuristické stealth torpédoborce třídy Zumwalt. V aktivní službě jsou zatím dva z nich: USS Zumwalt a USS Michael Monsoor. Třetí loď USS Lyndon B. Johnson v současnosti podstupuje vystrojování.

Drahý špás

Pentagon chtěl torpédoborců Zumwalt původně nakoupit 32, později však toto číslo snížil napřed na 24, pak na sedm a nakonec jen na tři. Námořnictvo s nimi má podobný problém jako s LCS, dokonce možná ještě větší. Ani po sedmi letech od spuštění první lodě na vodu není jasné, k čemu by se mohly hodit. Původně měly dostat dalekonosný kanón střílející speciální druh munice s přídavným raketovým motorem. Nikdy k tomu ale nedošlo. Leckoho asi napadne, že torpédoborce Zumwalt čeká po krátké službě v SURFDEVRON ONE stejný osud jako první čtyři lodě LCS.

Pokud tak opravdu dopadnou, půjde opravdu o drahý špás. Cena za jednu loď je totiž 4,2 miliardy dolarů (asi 96 miliard korun). Společně s výzkumem a vývojem náklady na program dosahují 22,5 miliardy dolarů. Za tu cenu mohlo námořnictvo získat 13 torpédoborců třídy Arleigh Burke nebo americká armáda vyměnit polovinu bojových vozidel Bradley za nový typ OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle).

Ke cti námořnictva je třeba podotknout, že se všechna problematická plavidla Zumwalt a LCS snaží využít. Zbývající LCS přidělilo do dvou eskader. Jsou složené jen z nich. Jedna sídlí na východním, druhá na západním pobřeží Spojených států.

Zatím se zdá, že třída Freedom se lépe hodí k operacím v relativně uzavřených vodách, jako je například Perský záliv. Třída Independence je naopak užitečnější v Pacifiku. Lodě USS Gabrielle Giffords a USS Montgomery (obě třída Independence) už podnikly operace na podporu svobodné plavby v Jihočínském moři. Daleko víc pozornosti ale zatím většinou vyvolávají nehody nebo technická selhání LCS. Třeba loni v létě se hodně psalo o USS Billings (třída Freedom), která v Montrealském přístavu vrazila do nákladní lodě uvázané u mola.

