F-35 nesmí do vzduchu kvůli novým závadám. Po motorech jsou to i sedačky

Letoun F-35 je terčem silné kritiky už od svého uvedení, nutno přiznat, že ve vysoce konkurenčním prostředí amerického leteckého průmyslu je to často hlavně konkurenční boj se společností Boeing, která postupně pohltila většinu amerického vojenského letectví, ale při historicky největším tendru (právě na F-35, výrobcem F-35 je Lockheed Martin) utrpěla zdrcující porážku.

Na druhou stranu je však také fakt, že F-35 zatím není zcela dozrálá konstrukce, na což naposledy upozornila americká obdoba našeho Nejvyššího kontrolního úřadu, tzv. Government Accountability Office, který se nekonečným potížím F-35 věnuje dlouhodobě.

Výroba prvního letounu F-35 pro Dánsko

V další zdrcující zprávě znovu zdůraznil zejména na problémy s proudovým motorem F135 od společnosti Pratt&Whitney. V únoru nebylo 36 ze 450 letounů F-35 – tedy asi 8 % – schopno letu, protože neměly funkční motor. Zároveň však úřad informoval o řadě navazujících problémů s náhradními díly, pracovní silou, údržbářskými sklady a neshodách mezi společností vyrábějící motory a armádou ohledně požadavků na náhradní díly. Tento problém by údajně mohl znamenat větší výpadky v dodávkách v příštím desetiletí a velké dodatečné náklady.

Nekonečné problémy s motory

Podle nejnovějších údajů, které shromáždil GAO, je i při dříve zaznamenaném celkovém zlepšení výkonnosti u letounů F-35 devětkrát vyšší pravděpodobnost, že nebudou schopny letu kvůli chybějícímu motoru. Je to další pokračování nekonečné ságy, kterou přelomový, výkonný, ale také mimořádně poruchový motor F135 svým uživatelům způsobuje.

Cílem amerického ministerstva obrany přitom je, aby problémy s motorem „uzemnily“ nejvýše 6 % letounů F-35. „Nárůst počtu letounů, které jsou kvůli motoru označeny jako neschopné mise, je způsoben především nedostatkem náhradních dílů,“ uvádějí kontroloři. A problém s dodávkami se podle GAO dokonce zhoršuje.

Výroba letounu F-35

Jen ve Spojených státech podíl motorů F-35 neschopných mise z důvodu dodávek se mezi červnem 2020 a dubnem 2021 zvýšil a nedosahuje cíle ani 4 %. Ve skutečnosti byl od února 2022 nedostatek náhradních dílů hlavní příčinou označení letounů za „neschopných mise“. Oprava motorů, nebo jejich částí, přitom trvala podstatně déle, než bylo plánováno.

Údržba letounu F-35

Programová kancelář F-35, vládní organizace, která zaštiťuje veškerou státní komunikaci s výrobci jednotlivých komponent F-35, přitom upozornila, že budou třeba dodatečné finanční prostředky, aby se v příštích několika letech zabránilo nárůstu podílu motorů neschopných plnění úkolů na 20 %, což je více než dvojnásobek průměrné míry 8 % v roce 2021. Podle představitelů kanceláře by taková míra „vážně omezila provoz a výcvik F-35 prováděný vojenskými útvary“.

Věc došla až tak daleko, že americké ministerstvo obrany a společnost Pratt&Whitney pracují na prodloužení doby, po kterou je motor schopen zůstat v letadle rozšířením technických limitů pro některé díly tak, aby nemusely být tak často vyměňovány. Například na základě rozsáhlých testů byla přijala opatření k rozšíření současných limitů pro vysokotlaké lopatky turbíny. Nyní servisní tým F-35 kontroluje lopatky každých 50 letových hodin a rozhoduje o tom, zda je třeba lopatku vyměnit, na základě technických měření, jako jsou hranice ztráty povlaku, propálení a praskání.

Motor F135 je jednou z největších předností, ale také jedním z největších zdrojů problémů letounu F-35. S tahem na forsáži téměř 200 kilonewtonů je to nejsilnější motor, který byl kdy nainstalován do stíhacího letounu.

Pozitivním zjištěním je, že pokud jde o tzv. provozní poruchovost motorů, což je ukazatel měřící průměrný počet letových hodin mezi poruchami, které mají za následek ztrátu schopnosti plnit základní funkci pro údernou misi, jako je přerušení letu nebo vznik nouzových situací za letu, všechny tři varianty F-35 „vysoce překračují své cíle pro tento ukazatel“. Problém F135 tedy není provozní, ale servisní. V chodu je motor spolehlivý, ale pokud už se dostane do servisu, dlouhodobé problémy s náhradními díly letouny zbytečně uzemňují.

Modernizace motorů nebo jejich výměna za nový typ?

Převážná většina prostředků vyčleněných na program F-35 není určena na nákup stíhaček, ale na jejich udržování v provozu. Z celkových předpokládaných nákladů na program F-35 ve výši 1,7 bilionu dolarů v příštích šesti desetiletích bude 1,3 bilionu dolarů, tj. 76 %, vynaloženo na údržbu, uvedl GAO.

Přitom náklady na udržování pouze motorů F-35 se od fiskálního roku 2016 do fiskálního roku 2020 zvýšily téměř čtyřnásobně, a to ze 79 milionů dolarů na 315 milionů dolarů. V poměru k celkovým nákladům na provoz a podporu se náklady na údržbu motorů zvýšily ze 7 % celkových nákladů ve fiskálním roce 2016 na 11 % celkových nákladů ve fiskálním roce 2020.

Údržba letounu F-35

Podle představitelů programové kanceláře bude program F-35 potřebovat modernizovat současný motor, aby „poskytl dodatečné schopnosti řízení výkonu a tepla, které jsou nezbytné pro podporu modernizace letounu F-35“. Za tímto účelem zvažuje ministerstvo obrany podle představitelů Společné programové kanceláře dvě možnosti. První z nich je modernizace současného motoru rozšířením možností motorového balíčku, který vyrábí společnost Pratt&Whitney. Druhou možností je vyvinout nový motor v rámci programu Adaptive Engine Transition Program (AETP), o jehož dodávku by se zájemci ucházeli.

Společnost Pratt&Whitney sice vyvinula variantu, která by zvýšila výkon motorů pro F-35A a F-35C, letectvo však mezitím sponzoruje program AETP, jehož výsledkem by byl zcela nový motor pro americkou flotilu letounů F-35A a F-35C.

Údržba letounu F-35

Jak uvádí společnost General Electric, která spolu se současným výrobcem motoru pro F-35 nabízí nový typ motoru pro letoun 5. generace, současná pohonná jednotka je dvouproudová s pevným cyklem a s turbodmychadlem. Nový motor XA100 má adaptivní cyklus oproti dnešnímu pevnému cyklu, má třetí proud oproti dnešním dvěma proudům a má pokročilé komponenty a výrobní techniky oproti dnešním tradičnějším materiálům. Z hlediska výkonu bylo cílem USAF získat o 25 % vyšší palivovou účinnost, o 10 % vyšší tah a výrazně větší kapacitu tepelného managementu z motorů AETP GE a P&W.

F-35 změna přinese významné provozní výhody. To zahrnuje 30% zvýšení dosahu, aby se dostal dále do sporného vzdušného prostoru, 20–40% vyšší zrychlení pro větší bojovou efektivitu a schopnost přežití a zdvojnásobení nosnosti pro umístění systémů nové generace, které bude F-35 začleňovat. nadcházející desetiletí. Dále jsou tu účinky druhého řádu, výrazně zlepšený dolet znamená větší flexibilitu pro flotily tankerů a letadlové lodě, což může zásadně změnit způsob plánování misí.

Důležité pro země jako Česká republika je, že nekončící problémy s motory Pratt&Whitney F135 mohou mít negativní vliv i na případné dodávky tohoto letounu do východní Evropy kvůli zdržením s celým programem a možná i změnou celkové koncepce motorů.

První F-35 pro Dánsko, Fort Worth, Texas

Potíže s vystřelovacími sedačkami

Když japonské letectvo ztratilo v roce 2019 svou první F-35 i s pilotem, dlouho se spekulovalo, co se mohlo stát, že se pilot nevystřelil z letounu. Ať už probíhal tento konkrétní příběh jakkoli, jisté je, že se bude znovu přešetřovat. Při běžných kontrolách se totiž přišlo na to, že náplně odpalovacích zařízení, která na povel pilota zajišťují vystřelení pilotova sedadla ze stíhačky, jsou nefunkční. Z tohoto důvodu byly celé britské a americké flotily uzemněny a v současné době zdaleka nejpočetnější F-35A nemohou v těchto zemích do vzduchu.

F-35 je nejlepší bojový letoun současnosti, minimálně z těch, které lze koupit na trhu. Z českého pohledu však bude nutné sledovat anabázi výrobce se supervýkonným motorem a plány na jeho případnou náhradu.