Je třeba posílit americké dělostřelectvo, za ruským příliš zaostává

, aktualizováno

Plukovník Collins a kapitán Morgan z US Army varují, že západní armády se v příštích letech mohou srazit s početnými dělostřeleckými a raketovými jednotkami nepřítele. A jako by to nestačilo, dělostřelectvo států NATO svými schopnostmi příliš zaostává za tím ruským.