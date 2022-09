Polsko kupuje stovku bitevních vrtulníků Apache

Během velmi sledovaného veletrhu obranných technologií v polských Kielcích přišla zpráva, která celý letitý program de facto ukončuje. Ukončuje ho v tradičním polském stylu: Poláci koupí to nejlepší a v mnohem větším počtu, než se čekalo.

Nákup vrtulníků je přitom součástí mnohem větších dodávek, odrážejících raketově rostoucí polské obranné výdaje, zejména v důsledku konfliktu na Ukrajině, který se Polska bytostně dotýká. Je nutné připomenout, že velké části západní Ukrajiny historicky patřily k Polsku, pro Poláky je to tedy zhruba stejná otázka, jako kdyby nyní někdo napadl bratrské Slovensko.

Jak jsme již uvedli, jen letos polské úřady oznámily nákup 48 lehkých bojových letounů F/A-50 z Jižní Koreje a k tomu až tisícikusové série tanků K2. Dále 250 tanků M1A2 SEPv3 Abrams ze Spojených států. Navazují tak na další významné nákupní programy z posledních let, včetně objednávky 32 stíhaček F-35.

Polsko od počátku doufalo, že program Kruk poskytne významné příležitosti pro účast místního průmyslu. Program, jehož počátky sahají do roku 2016, však dlouho postupoval jen pomalu. Polské armádní letectvo mezitím pokračovalo v létání s letouny Mi-24D/V Hind, z nichž některé byly v minulosti nasazeny v operacích v Iráku a Afghánistánu.

Vrtulník Mi-24 z armádní základny v Náměšti nad Oslavou

Tyto vrtulníky prošly některými modernizacemi, včetně kompatibility s brýlemi pro noční vidění a vylepšeného navigačního vybavení, aby zůstaly životaschopné do doby, než bude možné za ně pořídit náhradu.

Šuškalo se, že rozhodnutí ohledně tohoto programu je konečně na spadnutí a jako první s oznámením o jeho ukončení přišel polský místopředseda vlády a ministr obrany Mariusz Błaszczak, když na Twitteru oznámil, že vítězem je Boeing s typem AH-64E Guardian, což je nejmodernější verze vrtulníku Apache.

V programu Kruk původně soutěžilo hned několik konstrukcí, včetně evropských, ve finále se však utkaly americké typy AH-1Z Viper (který kupuje i Česká republika) a právě AH-64E Guardian. Způsob, jímž byl Boeing odhalen jako vítěz soutěže Kruk, byl nečekaný, mnohem větším překvapením však byly Błaszczakovy poznámky o tom, kolik apachů bude Polsko zřejmě kupovat. Polské úřady od počátku tvrdily, že program Kruk usiluje o pořízení 32 nových bitevních vrtulníků, což je v podstatě rovnocenná náhrada za vrtulníky Mi-24.

„Zaslali jsme do USA poptávku ohledně pořízení 96 vrtulníků AH-64E Apache v nejnovější verzi Guardian pro potřeby letectva pozemních sil,“ uvedl Błaszczak na Twitteru a dodal: „Spolu s vrtulníky získáme také transfer technologií.“

Polsko uvádí, že plánuje nákup až 96 bitevních vrtulníků Boeing AH-64E Apache, které nahradí jeho stárnoucí flotilu přibližně 30 vrtulníků Mi-24 Hind z dob studené války. Polské pozemní síly by se tak staly druhým největším provozovatelem vrtulníků AH-64 na světě, hned po americké armádě.

„Společnost Boeing je poctěna, že si polská vláda vybrala AH-64E Apache pro novou flotilu bitevních vrtulníků polských ozbrojených sil. Výběr vrtulníku Apache posiluje americko-polské vojenské vazby tím, že zvyšuje interoperabilitu a spolupráci mezi Polskem, americkou armádou a zeměmi NATO,“ uvádí se v následné tiskové zprávě společnosti Boeing.

„V průběhu zadávacího řízení Boeing navázal významnou spolupráci s polskou vládou a průmyslem. Zejména naše partnerství s polskou skupinou pro vyzbrojování se bude nadále rozšiřovat, protože s místním průmyslem realizujeme výcvik a servis.“

Není jasné, zda některý z dalších 64 vrtulníků Apache, které chtějí nyní Poláci nakoupit, může být určen k nahrazení jiných typů, které jsou v současné době ve službě, například ozbrojených exemplářů lehkých vrtulníků Mi-2 a W-3 Sokol.

Polský vrtulník W-3 Sokol v akci

Není také jasné, jaká by mohla být celková cena výrazně rozšířené zakázky. Nedávný australský plán na nákup 29 vrtulníků AH-64E by měl stát přibližně 3,8 miliardy dolarů, což by mohlo polský obchod přiblížit 12,5 miliardě dolarů (cca 300 miliard korun), v závislosti na podrobnostech celého obchodu.

Nabídka společnosti Boeing Polsku se týkala vrtulníků AH-64Ev6, přičemž podvarianta v6 AH-64E je jednou z nejmodernějších konfigurací vrtulníku Apache, ne-li tou nejmodernější. Americká armáda na tento standard, který zahrnuje řadu vylepšení a nových schopností (např. lepší schopnosti spolupráce s bezpilotními letouny) teprve přechází. Oproti dřívějším typům AH-64E jsou typy v6 vybaveny rozšířenou sadou senzorů, stejně jako komunikačními systémy a datalinky, které zlepšují jejich schopnost zjišťovat a zasahovat cíle, zejména při operacích nad vodou, stejně jako odhalovat hrozby a vyhýbat se jim.

Budoucí polské AH-64E by mohly potenciálně těžit z dalších snah o rozšíření schopností vrtulníku nad rámec balíčku v6. Americká armáda například pracuje na integraci izraelské střely Spike-NLOS do svých apačů, což jim poskytne větší flexibilitu při zasahování různých cílů. Výběr AH-64E polskou armádou by mohl sloužit jako odrazový můstek pro další nákupy rotorových letounů Boeing. Společnost označila Polsko za potenciálního zákazníka transportního vrtulníku CH-47F Chinook, který by měl nahradit alespoň část sovětských vrtulníků Mi-8T a Mi-17.

Vrtulník CH-47F Chinook americké armády přistává na letišti Rzeszow-Jasionka v Polsku (15. února 2022).

Samotný počet vrtulníků AH-64E, které chce nyní polská vláda nakoupit, podtrhuje obecnou snahu země o modernizaci svých ozbrojených sil, která, jak se zdá, od února, kdy Rusko zahájilo totální invazi na Ukrajinu, jen nabrala na velikosti a rozsahu. Nasazení těžce obrněných vozidel a různých protipancéřových schopností k jejich potírání, přičemž posledně jmenované jsou jedním z hlavních úkolů vrtulníků Apache, byly ústředními prvky na obou stranách tohoto konfliktu.

Ještě před ruskou invazí na Ukrajinu uváděly úřady v Polsku, které je členem NATO, obavy z možné ruské agrese jako součást odůvodnění modernizace armády a zvýšení výdajů na obranu. Polská vláda nyní také čelí nové potřebě přímé obnovy některých zásob vybavení, včetně části svého tankového parku, v důsledku toho, že převedla značné množství vybavení svým ukrajinským protějškům.

Jisté je, že pokud se současné polské plány s vrtulníky Apache uskuteční, pak se Polsko stane druhým největším uživatelem typu AH-64 na světě a významně tak posílí úderné schopnosti svých pozemních sil.