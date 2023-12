Británie dala licenci novému kosmodromu, první rakety odstartují už příští rok

„Udělení licence pro SaxaVord je pro britský vesmírný sektor důležitou chvílí. Znamená to pro Británii ve vesmíru začátek nové kapitoly, protože ze Skotska už budou brzy startovat satelity na oběžnou dráhu,“ uvedl Tim Johnson z CAA.

Vesmírné středisko SaxaVord funguje na místě dřívější základny britského letectva na ostrově Unst, který je nejsevernější částí Shetlandských ostrovů a nejsevernějším obydleným územím Spojeného království.

Základna po druhé světové válce sloužila jako radarová stanice, odkud se sledoval pohyb sovětských letadel. Armáda ji uzavřela v roce 2006, poté ji koupili noví majitelé, kteří už do výstavby investovali kolem 30 milionů liber (asi 855 milionů korun).

Kosmodrom vlastní Frank a Debbie Strangovi, kteří mají se základnou velké plány. Získat licenci jim trvalo tři roky. „Náš tým je velice hrdý na to, že nám vláda s důvěrou svěřila provozování... kosmodromu a my bereme svou zodpovědnost vážně. Máme před sebou ještě hodně práce, ale je to pro nás fantastický způsob, jak zakončit rok a užít si Vánoce,“ uvedl Strang.