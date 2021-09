Německo si chce postavit vlastní kosmodrom. Za dva roky z něj poletí rakety

Už v roce 2023 by měla odstartovat první raketa s nákladem družic do vesmíru z nového kosmodromu, jehož výstavba by mohla začít v dohledné době. Pokud se vám zdají tyto termíny poněkud napjaté, měli byste patrně pravdu, pokud by se stavěl klasický pozemní vesmírný přístav se všemi podpůrnými systémy, jak je známe třeba z Kennedyho vesmírného střediska nebo Bajkonuru.

V tomto případě nemá Německo, respektive sdružení German Offshore Spaceport Alliance, tak velké ambice. Jeho cílem je totiž postavit postavit startovací plošinu umístěnou na lodi v Severním moři, odkud by mohly létat méně výkonné rakety s malými satelity.

„Miniaturizace a industrializace umožňují levnější a atraktivnější přístup k vesmírným řešením nejen pro komerční uživatele, ale i pro univerzity a výzkumné ústavy, pro které jsou malé satelity preferovanou platformou,“ píše organizace na svých stránkách.

Nápad je blíže realizace po pondělním podpisu dohody čtyř evropských výrobců raket, kteří v Berlíně vyjádřili záměr spolupracovat s Německou aliancí pro pobřežní kosmodromy (GOSA).

„Chceme, aby se nápad na kosmický přístav v Severním moři uskutečnil,“ řekl na konferenci německý ministr hospodářství a energetiky Peter Altmaier. „Vesmír je dynamicky se rozvíjející trh s mnoha příležitostmi, zejména pro malé a střední podniky a začínající firmy,“ dodal.

Před zahájením stavby bude třeba vytvořit studii proveditelnosti, kterou by podle portálu N-TV měla z poloviny financovat německá vláda. Bude také třeba vyjasnit právní a regulační otázky týkající se startovací platformy.

Výhodou takového kosmodromu je, že neruší při startech obyvatele v blízkém okolí, je pohyblivý, takže jej lze umístit do výhodné pozice pro start pro různé oběžné dráhy. Podle Siegfrieda Russwurma, který šéfuje německému průmyslovému sdružení BDI, uvedl, že kosmodrom v Severním moři by usnadnil vypouštění satelitů na polární a heliocentrické dráhy.

Podle GOSA má být domovským přístavem lodě s plošinou německé město Bremerhaven.

Start z moře už tu byl

Nápad na start z nějaké mořské platformy není nový. Jeho asi nejznámější realizace je v podobě platformy Sea Launch v Tichém oceánu, která měla historii sahající až do minulého století a vznikla na základě spolupráce ruských, norských, ukrajinských a amerických firem pod vedením Boeingu. .

Také průkopník soukromých kosmických letů společnost SpaceX plánuje starty z moře, zakoupila kvůli tomu dvě mořské plošiny, které za tímto účelem upraví. Podle Elona Muska, který SpaceX založil, je již oceánský kosmodrom Deimos ve výstavbě a má být zprovozněn již příští rok.