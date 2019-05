Placenou satelitní TV čeká největší propad. Poroste IPTV a pozemní TV

Polovina z 18 zemí západní Evropy zaznamená v nejbližších pěti letech pokles zájmu o placené televizní služby. Naopak vzroste počet domácností, které přijímají pozemní digitální televizní vysílání ve standardech DVB-T a DVB-T2 bez jakýchkoli měsíčních poplatků a plateb za dekódovací karty. Vyplývá to ze studie britské společnosti Digital TV Research, jež se zaměřila na prognózu vývoje podílů jednotlivých placených televizních platforem v západní Evropě.

Analytická firma dospěla k závěru, že z placených služeb čeká nárůst pouze IPTV (televize šířená přes internet), zatímco satelitní televize bude podle studie přicházet o zákazníky. Nejčastějším způsobem příjmu televizního signálu zůstane volně dostupné bezplatné terestrické vysílání.

Z téměř 180 milionů domácností v 18 sledovaných západoevropských zemích letos přijímá 50 milionů bezplatnou pozemní digitální televizi. Oproti loňskému roku jde podle studie Digital TV Research o nárůst o jeden milion domácností. V roce 2024 by jich podle výhledu analytiků mělo být dokonce 52 milionů, o dva miliony více než v letošním roce.

Počet diváků (v milionech) jednotlivých platforem příjmu televizního vysílání

Z dalších televizních platforem má růst už pouze IPTV, zato dvojnásobným tempem oproti bezplatnému DVB-T/-T2. Zatímco loni IPTV využívalo 33 milionů západoevropských domácností, letos je to již 35 milionů a v roce 2024 by mělo jít o 39 milionů domácností. To bude téměř tolik, kolik jich má nyní digitální kabelovou televizi (40 milionů).

U satelitu převáží bezplatný příjem

Kabelová televize zažívá stagnaci. Od loňska vzrostl počet domácností v západní Evropě s aktivní zásuvkou DVB-C o jeden milion na zmíněných 40 milionů a tento počet by měl zůstat i v následujících pěti letech. Naopak klesá počet domácností s funkční přípojkou analogové kabelové televize: ze tří milionů v loňském roce na dva miliony letos a do pěti let by jich měl být už jen milion. Digital TV Research zaznamenal pokles zájmu i o placené pozemní televizní kanály. Loni si je předplácely čtyři miliony domácností v západní Evropě, letos jde o tři miliony a do roku 2024 by jejich počet podle studie měl klesnout na dva miliony. Ještě významnější pokles předvídají analytici placené satelitní televizi.

Zatímco loni i letos některou z placených satelitních platforem v západní Evropě využívalo 23 milionů domácností, do roku 2024 by jejich počet měl klesnout na 20 milionů. U satelitního příjmu tak převáží ty domácnosti, které sledují bezplatné, volně šířené satelitní stanice. Těch je nyní v 18 sledovaných západoevropských zemích 23 milionů a stejný počet by měl zůstat i v horizontu následujících pěti let. Placený satelit se propadl až na třetí místo mezi Pay TV platformami za digitální kabelovou televizi a IPTV. Nejmladší platforma IPTV překonala v počtu domácností placený satelit již v roce 2015. V zemích střední a východní Evropy se tento trend teprve očekává.

Telco společnosti ovládnou trh s Pay TV

Digital TV Research přisuzuje nástup IPTV rostoucímu významu telekomunikačních skupin. „IPTV provozují telco společnosti. Některé z nich mají aktiva i v jiných televizních platformách. Budou-li všechny aktuálně navrhované transakce schváleny regulačními orgány, pak budou mít telekomunikační operátoři do roku 2014 celkem 18,61 milionu předplatitelů televizních služeb vyjma IPTV. Zákazníků IPTV pak budou mít 38,72 milionu a dohromady budou kontrolovat 56 procent zákazníků placené televize,“ tvrdí autor studie Simon Murray. „Bude to znamenat změnu v oboru placené televize v západní Evropě. Klasické placené televizní vysílání totiž není pro telekomunikační společnosti prioritou, tou jsou širokopásmové a mobilní služby,“ dodává.

Do roku 2024 by mělo placené televizní služby využívat 101,59 milionu domácností v západní Evropě. Z toho čtvrtina bude z Německa, 15 procent z Velké Británie a 14 procent z Francie. Naopak jiné země budou placené televizní služby opouštět. Nejvíce zákazníků ztratí Pay TV v Itálii, kde by od nich mělo v letech 2018 až 2024 odejít 728 tisíc klientů. Následovat má Británie s odlivem 621 tisíc platících domácností, což povede ke ztrátě jedné miliardy dolarů za toto období. Británie však zůstane nejlukrativnějším trhem pro placenou televizi v západní Evropě. Naopak Itálie očekává pokles výnosů o 823 milionů dolarů, což představuje 24 procent oproti dnešku. Hlavním důvodem je přechod největší mediální skupiny v zemi Mediaset od pozemní placené televize do onlinu.

Text vyšel původně na serveru Televizníweb.cz a byl redakčně upraven.