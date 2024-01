Klapky, výškovka, kormidlo? Zbytečné, letadlo řídí stlačený vzduch

Letoun s označením X-65 vyrábí dceřiná společnost Boeingu s názvem Aurora Flight Sciences. Jeho koncept podpořila vývojová agentura amerického ministerstva obrany DARPA v rámci programu Řízení revolučních letadel s novými efektory. Experimentální letoun míří do výrobní fáze a mohl by létat již příští rok.

Klíčová technologie, kterou projekt testuje, je známá jako aktivní řízení toku (AFC), které spoléhá na směrované proudy stlačeného vzduchu k řízení letadla namísto klapek a kormidel.

Přestože vývoj financuje především americká armáda, X-65 aspiruje na to změnit budoucnost designu letadel obecně – i těch civilních. „Jak se posouváme do výrobní fáze, jsme stále blíž k ověření technologie AFC, což nám může otevřít obchodní prostor pro design pro budoucí aplikace,“ uvedl podle serveru The Register programový ředitel Aurora Kevin Uleck.

Podle společnosti Aurora má technologie AFC potenciál snížit hmotnost letadel, zlepšit aerodynamiku, umožnit nové typy konstrukce letadel a snížit mechanickou složitost.

Vizualizace experimentálního letounu X-65

Současná fáze projektu vyvrcholí letovým testem bezpilotního letounu s rozpětím devět metrů a hmotností 3,2 tuny, a to při rychlostech až 860 km/h. Data z testovacího letu budou bezprostředně použitelná pro scénáře reálného světa, protože X-65 má velikost, hmotnost a rychlost podobnou vojenskému cvičnému letounu, uvedla DARPA.

Experimentální letoun bude vybaven čtrnácti efektory AFC, tedy sadami trysek s nezávisle ovladatelnými přívody vzduchu. Pro porovnání jejich účinnosti je letoun X-65 vybaven také tradičními klapkami a směrovkami a bude možné za letu jednotlivé způsoby ovládání nejen střídat, ale i kombinovat.