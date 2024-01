Takto vznikal letoun X-59, tichý nadzvukový stroj NASA

První návrh letounu, který by dokázal létat nadzvukovou rychlostí, avšak účinky sonického třesku, který by tímto letem vyvolával by byly akceptovatelné nejen širokou veřejností, ale i Americkým federálním úřadem pro letectví (FAA), se datuje do roku 2016. O dva roky později začal tým Skunk Works americké společnosti Lockheed Martin X-59 se stavbou demonstrátoru.

V dubnu 2022 v dílnách finišovala stavba stoje, který by měl létat do nadmořské výšky 55 000 stop (16,76 km), dosahovat rychlosti 1,4 Mach a jeho sonický třesk by neměl přesáhnout hranici 75 PLdB (perceived decibel level).

Právě tuto poslední hodnotu přirovnávají odborníci z NASA k hluku, jaký vyvolá kupříkladu zabouchnutí dveří u auta. Blíže se letounu X-59 věnujeme ve fotogalerii.