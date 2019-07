Trumpovy tweety mohou porušit pravidla, přesto zůstanou. Ale s varováním

Pravidla na Twitteru by měla platit pro každého stejně. Pro běžného uživatele i pro politika. Tak tomu, alespoň teoreticky, bylo ještě minulý týden. Nyní ale Twitter představil nový koncept tzv. „veřejného zájmu“. A tak zatímco příspěvek porušující pravidla by byl běžnému uživateli smazán, u politika bude pouze opatřen upozorněním.

V rámci své snahy o vyšší „férovost a transparentnost“ se Twitter rozhodl, že vyjasní svůj postoj k politikům, kteří čas od času porušují některá pravidla. „V minulosti jsme ponechali bez smazání některé tweety, které porušovaly pravidla. Ponechali jsme je proto, že jsme to považovali za veřejný zájem. Nebylo ale jasné, jak veřejný zájem definujeme, což jsme se teď rozhodli napravit,“ uvádí blog Twitteru.

Politici mají stejná pravidla, ale...

Twitter hledal, jak vyřešit protichůdné požadavky. Na jedné straně je žádoucí, aby komunikační platforma měla stejná pravidla pro všechny, na tom je ostatně mikroblogovací Twitter od začátku postavený. Pokud tedy politik napíše například nenávistný příspěvek namířený proti skupině obyvatel, měl by být smazán.



Jenže na druhé straně je už samotný fakt, že důležitý politik nenávistný příspěvek napsal, podstatnou událostí. Kdyby Twitter takový příspěvek smazal, znemožnil by veřejnou debatu o této události. V podstatě by politikovi nedal šanci se „znemožnit“ a kritikům by nedal čas na nenávistný příspěvek upozornit.

„Klíčovou funkcí Twitteru je poskytnout prostor otevřené a veřejné debatě. Lidé by měli mít možnost odpovědět svým politikům a volat je k zodpovědnosti za to, co řekli,“ cituje Twitter důvody ke změně. „Proto si myslíme, že existují případy, kdy je ve veřejném zájmu, aby na Twitteru zůstal obsah, který porušuje naše pravidla.“ Pro tyto případy vytvořil Twitter nové upozornění, které se bude uživatelům zobrazovat místo daného pravidla porušujícího tweetu. Teprve po odkliknutí upozornění uvidí uživatel obsah.

„Tento tweet je proti pravidlům Twitteru o obtěžování. Ale Twitter se rozhodl, že může být ve veřejném zájmu, aby tento obsah zůstal dostupný.“

Na to, aby se takové upozornění zobrazilo, je potřeba splnit tři podmínky:

tweet napsal člověk, který reprezentuje vládu, je voleným zástupcem (nebo usiluje o zvolení) apod.

má více než sto tisíc sledujících

je ověřený (modrá ikonka vedle loga)

Twitter dále uvádí, že u některých typů porušení pravidel (třeba přímá hrozba násilím proti jednotlivci) nebude tohoto nového typu upozornění využito a takový tweet bude smazán.



Pravidla na Twitteru Uživatelé nesmí navádět k násilí, nenávisti a šikaně Pravidla Twitteru jsou v lecčems volnější, než pravidla Facebooku. Twitter v podstatě vyjmenovává několik typů obsahu, který zakazuje: výzva k násilí vůči jednotlivci či skupině

terorismus nebo schvalování terorismu

zneužívání dětí v jakékoli formě

cílené obtěžování, šikana, výzva k obtěžování

nenávistné projevy na základě rasy, etnicity, národnosti, sexuální orientace, pohlaví, genderu, náboženství, věku, postižení nebo onemocnění

navádění k sebevraždě

nelegální zboží či služby

zveřejňování soukromých údajů bez souhlasu

sdílení nahých fotek/videí bez souhlasu

ovlivňování voleb, například nepravdivými informacemi o tom, jak volit

vydávání se za někoho jiného

Za porušení pravidel hrozí smazání daného příspěvku, za opakované porušování pak dočasné či úplné zablokování účtu.



Má politik na webu jiná práva?

Twitter tímto opatřením vlastně řeší podobný problém, jako EU svým právem na zapomnění. Také tam se totiž vztahují jiná pravidla na osoby veřejně činné. A tak zatímco běžný člověk může požádat kupříkladu Google, aby nezobrazoval výsledky vyhledávání týkající se jejich deset let starého trapasu, politik tuto možnost nemá. Bere se to obvykle tak, že právo veřejnosti na informaci o politikovi převažuje nad právem politika na soukromí.

Jiným příkladem toho, jak se liší práva politika, je blokování uživatelů. Americký soud rozhodl, že prezident USA si nesmí na svém účtu blokovat své kritiky, šlo by totiž o porušení Ústavy, která zaručuje právo občanů na přístup k informacím. Konkrétně se jednalo o případ Trumpových kritiků, které si prezident na Twitteru zablokoval, čímž ale zároveň zablokoval těmto uživatelům přístup k prezientovým tweetům, což podle soudu není legální. Donald Trump po rozhodnutí soudu zablokované uživatele odblokoval.



Právě o Trumpových tweetech se v souvislosti s novým opatřením mluví nejvíce. Nenašli jsme ale na účtu prezidenta USA příklady, na které by se nové pravidlo vztahovalo.

Donald Trump je nejsledovanějším aktivním politikem na Twitteru s více než 61 miliony odběrateli. Z politiků má více už jen Barack Obama (107 milionů), který ovšem v současné době již není v politice.