VIDEA ROKU 2023: Raketa v plamenech, brašna na orbitě a Ikona moří

Start mohutné rakety s 33 motory ze základny SpaceX v Boca Chica v Texasu po několika minutách letu skončil v plamenech. Problém v okolí by však způsobila i tehdy, pokud by loď Starship dokončila celou misi. Na nedostatečné posouzení vlivu na životní prostředí míří žaloba ochránců k úřadu, který let povolil.

Největší výletní loď světa společnosti Royal Caribbean International zatím na palubě nepřivítala jediného pasažéra. Obrázek zadní části lodi s vodním parkem a tobogány však na sítích vyvolal smíšené reakce. Ne každému totiž fotka připomíná relaxaci a zábavu.

Na noční obloze je možné pozorovat neobvyklý objekt – volně plující brašnu s nářadím, která na začátku listopadu vyklouzla astronautkám Jasmin Moghbeliové a Loral O’Harové při vnější údržbě Mezinárodní vesmírné stanice. Bílý vak je překvapivě jasný a na noční obloze je těsně pod hranicí viditelnosti pouhým okem.

Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR na letišti v Mošnově na Novojičínsku letos uvítaly celkem 185 tisíc lidí, uvedli pořadatelé, informace vycházejí z policejních údajů. Největší bezpečnostní přehlídka v Evropě nabídla sto letounů a tisícovku další techniky z 19 zemí, což přitáhlo o 75 tisíc lidí víc než loni. Zájem budily především stíhačky F-35.

Britská společnost Supacat na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET představila lehké útočné vozidlo HMT 400. Stroj přezdívaný Šakal nabízí zajímavá technická řešení, ale je i předmětem kritiky odborníků. Každopádně jeho nasazení v několika armádách NATO i ochota výrobce navázat spolupráci s českým průmyslem z něj činí exponát, který si zaslouží pozornost.