Start Starship neměl být podle ochranářů povolen, na úřad míří žaloba

Start mohutné rakety s 33 motory ze základny SpaceX v Boca Chica v Texasu po několika minutách letu skončil v plamenech. Problém v okolí by však způsobila i tehdy, pokud by loď Starship dokončila celou misi. Na nedostatečné posouzení vlivu na životní prostředí míří žaloba ochránců k úřadu, který let povolil.