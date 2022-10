Jak ušetřit nejen za energie? Vyzkoušejte chytrou domácnost na míru

Efektivně i výhodně Spotřebiče řady Bespoke lze aktuálně získat za výhodných podmínek, při koupi jejich sady lze celkem získat zpět až 20 tisíc korun. Samsung totiž na jednotlivé produkty v této modelové řadě nabízí aktuálně cashback, který se v závislosti na druhu a konkrétním typu spotřebiče pohybuje v rozmezí od jednoho do pěti tisíc korun. Při koupi tří spotřebičů pak Samsung zákazníkovi přidá bonus v podobě cashbacku ve výši nejnižšího bonusu. Pokud si tedy zakoupíte pračku Bespoke s bonusem 5000 Kč, chladničku Bespoke se stejným bonusem 5000 Kč a tyčový vysavač Bespoke Jet Pet s bonusem 5000 Kč, obdrží další Bespoke bonus navíc za koupi tří produktů ve výši nejnižšího bonusu, což je v tomto případě 5000 Kč, a celkově tak za nákup ušetříte 20 000 Kč. Při kombinaci pračka s bonusem 3000 Kč, chladnička s bonusem 5000 Kč a trouba s bonusem 1000 Kč, obdržíte další bonus ve výši nejnižšího bonusu 1000 Kč a celkově ušetříte 10 000 Kč. Všechny tři produkty musejí být na jedné účtence. Akci mohou zákazníci využít do 13. listopadu (nebo do vyprodání zásob) a účtenku a produkty je nutné zaregistrovat do 14 dnů zde.