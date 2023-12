Anglické Wikipedii letos vévodil ChatGPT, v Česku Petr Pavel

Každý rok zveřejňuje nadace Wikimedia počty návštěv u jí provozované encyklopedie Wikipedia. I když ještě není celý rok u konce, základní informace se patrně nezmění. V době vydání přehledu měla anglická verze této internetové studny vědění 84 miliard zhlédnutí.

Tento rok se nedostala na první místo žádná osoba nebo událost, ale zcela jiný fenomén, který již rok přináší naději i obavy. Stránka o ChatGPT totiž zcela vévodila žebříčku popularity se 49 490 406 shlédnutími.

Wikipedie připomíná, že tato nejrychleji rostoucí aplikace pro běžného spotřebitele rychle překonala hranici sta milionů uživatelů, ovládla titulky novin po celém světě a vyvolala debaty o měnící se roli umělé inteligence.

„V souladu s tímto masovým zájmem veřejnosti se článek na anglické Wikipedii těšil po celou první polovinu roku pozoruhodně stálé pozornosti. Počet jeho zobrazení se téměř každý den pohyboval mezi 100 a 400 tisíci. Ve skutečnosti jsme ve všech jazycích, které Wikipedie podporuje, zaznamenali více než 78 milionů zobrazení článků ChatGPT,“ píšou zástupci nadace Wikimedia na svých stránkách.

Druhé místo je již tradičnější, protože se pravidelně rok co rok na nejvyšších příčkách pohybuje. Například v roce 2022 obsadil čtvrtou pozici a o rok dříve první. Přináší však poněkud smutné téma, je to totiž seznam osobností, které tento rok zemřely. Spolu s ChatGPT jsou to jediné stránky na Wikipedii, které v dosavadním roce překonaly čtyřicetimilionovou hranici návštěvnosti. V tomto případě to bylo 42 666 860 zobrazení.

Třetí místo patří sportovní události. Ale neočekávejte žádný fotbal, hokej či ragby. S 38 171 653 zaznamenanými návštěvami je to mistrovství světa v kriketu. Zajímavé je, že ačkoliv je kriket jedním z nejoblíbenějších sportů na světě, od roku 2015, kdy nadace Wikimedia Foundation začala tyto seznamy nejoblíbenějších článků na konci roku zveřejňovat, se mezi nimi žádný kriketový článek neobjevil.

Ještě jako perličku uvedeme, že v interním souboji mezi filmy Oppenheimer a Barbie označovaném jako „Barbenheimer“ zvítězil na Wikipedii prvně zmíněný s 28 348 248 zobrazeními a celkovou pátou pozicí. Barbie na 13. místě získala 18 051 077 přečtení. V kinech však byl výsledek opačný.

Česku vévodí politika

Česká Wikimedia sice ještě čísla nezveřejnila, ale my jsme si je spočítali na základě výsledků jednotlivých měsíců od ledna do listopadu. Z toho nám vyplynulo, že největší zájem byl o stránku s informacemi o Petru Pavlovi. Ta jen v lednu nasbírala 975 729 zobrazení a do konce listopadu to dotáhla na číslo 1 399 977.

Druhé místo patří Facebooku, respektive stránce na Wikipedii o této sociální síti. Neptejte se nás, proč to bylo pro návštěvníky internetové encyklopedie tak zajímavé téma a nasbíralo 747 342 shlédnutí.

Třetí pozici na české Wikipedii obsadila stránka s informacemi o Česku. Ta se objevuje na vyšších příčkách pravidelně. Nyní má 738 330 zobrazení.

V Česku právě probíhá akce „Wikipedie:Měsíc seniorů“, která si dává za cíl podpořit seniory v editování Wikipedie. Nabízí řadu setkání i kurzů.