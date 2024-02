Generativní umělá inteligence změní vyhledávání, to klasické čeká propad

Výzkumná společnost Gartner vydala novou analýzu, v níž se praví, že do roku 2026 poklesne objem vyhledávání přes klasické vyhledávací systémy o čtvrtinu. Jako hlavní důvod uvádí změnu uživatelského chování, kdy uživatelé budou řadu dotazů uskutečňovat přes systémy generativní umělé inteligence (GenAI).

„Řešení využívající generativní umělé inteligence se stanou doplňkovými systémy pro vyhledávání odpovědí, které nahradí dotazy uživatelů, jež mohly být dříve prováděny v tradičních vyhledávačích. To donutí společnosti přehodnotit strategii svých marketingových kanálů, protože GenAI se stále více začleňuje do všech aspektů podniku.“ uvedl Alan Antin, viceprezident společnosti Gartner.

V podstatě to znamená, že se bude muset změnit přístup firem a organizací, který nyní definuje dobré vyhledávací SEO a placené PPC systémy. Právě sofistikovaná práce s těmito nástroji mohla rozhodovat o tom, jak se návštěvnost z vyhledávání promítla do příjmů a následného zisku. Ale také vede k tomu, že dlouhodobá dominance Googlu přitahuje záplavu sponzorovaných a jinak protlačovaných odkazů a obsah, který stlačují dolů skutečně užitečné výsledky.

Jak připomíná agentura AP, nedávná studie německých výzkumníků naznačuje, že kvalita výsledků vyhledávání ve službách Google, Bing a DuckDuckGo skutečně klesá.

Nově se však mohou tyto dlouho budované zkušenosti postupně znehodnocovat, respektive se mohou stát méně účinnými. Je tak možné, že návštěvnost, která v současnosti směřuje na webové stránky z vyhledávačů, může postupně klesat právě ve prospěch přístupů z GenAI. Pokud by se tato předpověď naplnila, znamenalo by to obrovský posun v marketingových strategiích.

Není to poprvé, co Gartner přichází s podobnou předpovědí. Už na konci loňského roku firma předpovídala, že do roku 2028 se propadne „návštěvnost značek v organickém vyhledávání“ o 50 % nebo více, protože spotřebitelé začnou využívat vyhledávání na bázi umělé inteligence.

Jsou to sice všechno jenom předpovědi, které se nemusejí naplnit. Ale na druhou stranu již nyní si uživatelé zkoušejí, jak vyhledávání za pomoci GenAI funguje.

Dotazy na chatboty poháněné GenAI jsou přitom přirozenější, než ty pokládané vyhledávači, a odpovědi mohou být komplexnější. Místo zadávání řetězce klíčových slov je komunikace s umělou inteligencí v podstatě konverzací, a tak pokud nejste s odpovědí spokojeni, můžete se doptat, abyste získali potřebné informace. Už nyní se přitom některé výsledky odkazují na konkrétní zdroje, kde si lze předloženou informaci ověřit.

Zdá se, že se tak chatboti pohánění GenAI, včetně těch od samotného Googlu nebo Microsoftu, připravují na to, že otřesou současným systémem fungování vyhledávání. Zatím se na ně kvůli občasné nepřesnosti a jiným nedokonalostem nedá zase až tak spolehnout, ale to by se u požadavků na jednodušší výsledky dalo postupně eliminovat nebo alespoň uživatelsky kontrolovat.

Není zatím jasné, jaký bude obchodní model pro tento nový způsob vyhledávání. I proto, že jeho špatné nasazení by mohlo postupně znehodnotit výsledky a rady, které asistenti pohánění GenAI dodávají.