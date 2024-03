Obecná AI přijde do pěti let, už zvládne advokátní zkoušky, řekl šéf Nvidie

Obecná umělá inteligence (AGI) by mohla přijít do pěti let. Na ekonomickém fóru pořádaném na Stanfordově univerzitě to řekl šéf americké společnosti Nvidia Jensen Huang. Odpovídal tím na otázku, jak dlouho bude trvat, než se podaří vytvořit počítače, které budou myslet jako lidé. Nvidia je předním světovým výrobcem čipům pro odvětví umělé inteligence (AI).