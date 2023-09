Google bojuje s halucinacemi umělé inteligence. Ta si sama výroky ověří

Generativní umělá inteligence (gAI) tvořící textový výstup se potýká s jednou významnou slabinou, která poněkud omezuje její využívání. Říká se jí halucinace a spočívá v tom, že se na konkrétní výsledky vznikající na základě zadání nemůžete vždy spolehnout. Jinými slovy, je třeba si vždy po vygenerování překontrolovat, zda si ve faktech gAI nevymýšlí. To může být zdlouhavé, otravné a někdy i velice složité, zvlášť pokud se pohybujete v oblasti, kde se příliš neorientujete.

Google nyní v rámci systému Bard přichází s novinkou, která má dát vygenerovanému textu větší důvěryhodnost. Bard se snaží ukázat, které jeho výroky se zakládají na ověřitelných faktech a kde nemůže najít pro svá tvrzení podporu.

V chatu se to zobrazí po kliknutí na tlačítko vyhledávání „G“ a následném barevném označení jednotlivých částí textu. Zelené zabarvení znamená, že podobný výrok systém našel na adrese, která se odkryje poté, co na takto označenou část kliknete. Oranžové podbarvení pak ukazuje výrok, který koliduje s obsahem objeveným na webu. I v tomto případě systém nabídne odkaz.

Označené tvrzení gAI Google Bard, pro které systém nenašel oporu po vyhledávání na webu.

Systém zatím funguje pro anglické texty. V češtině tlačítko „G“ nabízí vyhledávání souvisejících informací, jak tomu bylo doposud.

V konečném důsledku je ale stále potřeba, aby si uživatel ověřil, jak relevantní je zdroj, na který Bard odkáže, a zda se tedy bude označením textu řídit.

Osobní vyhledávání

Vedle této novinky se Bard naučil pracovat s vašimi daty v dokumentech, mailu nebo na Google Disku, pokud ho k tomu vyzvete. Zároveň umí nově propojit takto získané informace s daty z různých služeb, jako je vyhledávání letenek nebo hotelů.

To vše umožňuje nový systém nazvaný Bard Extension.

„Pokud například plánujete výlet do Grand Canyonu (což je projekt, na který potřebujete mnoho záložek), můžete nyní požádat Barda, aby z Gmailu vybral data, která vyhovují všem, vyhledal informace o letech a hotelech v reálném čase, zobrazil v Mapách Google pokyny k cestě na letiště, a dokonce si prohlédl videa na YouTube o tom, co se tam dá dělat – to vše v rámci jedné konverzace,“ vysvětluje firma na blogu. Také tato funkce ja zatím dostupná pouze v angličtině.

Google se přitom dušuje, že takto využitá osobní data nebude používat k trénování svého jazykového modelu ani k nim nebudou mít přístup žádní lidé, kteří na Bardovi, potažmo PaLM2 pracují.

Další novinkou PaLM2 je práce s vloženými obrázky v celkem čtyřiceti jazycích. Google také umožňuje uživatelům vzájemně sdílet konverzace s Bardem, takže mohou vidět odpovědi a pokládat chatbotovi další otázky na dané téma.